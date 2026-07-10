< sekcia Ekonomika
Eximbanka podpísala partnerstvo na podporu exportu v regióne ASEAN
Spolupráca sa bude zameriavať najmä na výmenu informácií v oblasti podpory exportu.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Rozvíjať obojstranne výhodnú spoluprácu pri podpore slovenského exportu a pri aktivitách zameraných na prienik slovenských spoločností na zahraničné trhy je cieľom nového Memoranda o porozumení a spolupráci medzi Eximbankou a Slovak-ASEAN Chamber of Commerce. Dokument podpísali vo štvrtok (9.7.) generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec, námestník generálneho riaditeľa Igor Barát a výkonný riaditeľ Slovak-ASEAN Chamber of Commerce Pavol Sirotný.
Spolupráca sa bude zameriavať najmä na výmenu informácií v oblasti podpory exportu, organizovanie exportných podujatí, aktívne šírenie relevantných informácií pre slovenskú podnikateľskú verejnosť, vzdelávacie aktivity a informovanie slovenských firiem o podnikateľských príležitostiach v oblasti zahraničného obchodu v regióne juhovýchodnej Ázie. Súčasťou môže byť aj vytváranie a využívanie online komunikačných platforiem, analytických dokumentov a vzdelávacích materiálov.
„Slovenské firmy majú kvalitné produkty, technológie aj služby, no pri vstupe na vzdialenejšie trhy často potrebujú viac než len všeobecnú informáciu o tom, že daný región je perspektívny. Potrebujú poznať konkrétne príležitosti, riziká, obchodných partnerov a dostupné nástroje financovania či poistenia. Práve tu vidíme praktický význam spolupráce so Slovak-ASEAN Chamber of Commerce. Našou ambíciou je poskytovať exportérom relevantné informácie a zároveň im ponúkať riešenia, ktoré im pomôžu zvládnuť finančné a teritoriálne riziká pri expanzii,“ konštatoval Podhorec.
„Našou spoločnou ambíciou je vytvárať nové príležitosti pre slovenských exportérov, podporovať vstup slovenských firiem na trhy juhovýchodnej Ázie, prepájať podnikateľské komunity a rozvíjať strategické partnerstvá v oblastiach obchodu, investícií, inovácií a udržateľného rozvoja. Veríme, že spojením odborných kapacít, medzinárodných kontaktov a nástrojov na podporu exportu prispejeme k vyššej konkurencieschopnosti slovenských spoločností a k budovaniu dlhodobých ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a krajinami ASEAN,“ doplnil Sirotný.
Spolupráca sa bude zameriavať najmä na výmenu informácií v oblasti podpory exportu, organizovanie exportných podujatí, aktívne šírenie relevantných informácií pre slovenskú podnikateľskú verejnosť, vzdelávacie aktivity a informovanie slovenských firiem o podnikateľských príležitostiach v oblasti zahraničného obchodu v regióne juhovýchodnej Ázie. Súčasťou môže byť aj vytváranie a využívanie online komunikačných platforiem, analytických dokumentov a vzdelávacích materiálov.
„Slovenské firmy majú kvalitné produkty, technológie aj služby, no pri vstupe na vzdialenejšie trhy často potrebujú viac než len všeobecnú informáciu o tom, že daný región je perspektívny. Potrebujú poznať konkrétne príležitosti, riziká, obchodných partnerov a dostupné nástroje financovania či poistenia. Práve tu vidíme praktický význam spolupráce so Slovak-ASEAN Chamber of Commerce. Našou ambíciou je poskytovať exportérom relevantné informácie a zároveň im ponúkať riešenia, ktoré im pomôžu zvládnuť finančné a teritoriálne riziká pri expanzii,“ konštatoval Podhorec.
„Našou spoločnou ambíciou je vytvárať nové príležitosti pre slovenských exportérov, podporovať vstup slovenských firiem na trhy juhovýchodnej Ázie, prepájať podnikateľské komunity a rozvíjať strategické partnerstvá v oblastiach obchodu, investícií, inovácií a udržateľného rozvoja. Veríme, že spojením odborných kapacít, medzinárodných kontaktov a nástrojov na podporu exportu prispejeme k vyššej konkurencieschopnosti slovenských spoločností a k budovaniu dlhodobých ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a krajinami ASEAN,“ doplnil Sirotný.