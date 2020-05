Eximbanka podporí export poistením vývozných úverov

Bratislava 18. mája (TASR) – Exportno-importná banka Slovenskej republiky (Eximbanka) prišla s novým produktom na podporu vývozu slovenských firiem. Zatiaľ čo niektoré komerčné poisťovne začali po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných odberateľov, Eximbanka umožní s využitím dočasnej výnimky Európskej komisie slovenským exportérom pokračovať v ich aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky platí zatiaľ do konca roka 2020 a záväzky z takéhoto poistenia budú kryté štátom, informovala v pondelok Eximbanka.



"Náhle vypuknutie ochorenia COVID-19 neznamená len vážnu celosvetovú hrozbu pre verejné zdravie, ale predstavuje aj výrazný šok pre globálnu ekonomiku a ekonomiku EÚ," zdôraznila generálna riaditeľka Eximbanky Monika Kohútová. Podniky tak podľa nej čelia vážnemu nedostatku likvidity a ich podmienky obchodovania sú vystavené väčším finančným rizikám. "Z dôvodu krátenia a rušenia limitov komerčných poisťovní nebude ponuka poistenia pre slovenských exportérov dostatočná. Táto situácia tak môže mať za následok obmedzenie slovenských výrobcov v ďalšej produkcii či exporte aj na doteraz bezpečné teritóriá, ako napríklad krajiny EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA," upozornila Kohútová.



Eximbanka môže poisťovať krátkodobé vývozné úvery so splatnosťou do dvoch rokov aj do týchto vyspelých krajín, má dostatočnú poistnú kapacitu a je pripravená dopĺňať služby komerčných poisťovní. Poistenie zníži napríklad riziko vyplývajúce z platobnej neschopnosti zahraničného odberateľa.



Aktuálne Eximbanka poskytuje aj ďalší druh štátnej pomoci, a to preklenovací "Úver na podporu udržania prevádzky - COVID úver". Úver je určený pre malé a stredné podniky, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity. Pri splnení podmienok poskytnutia majú podnikatelia možnosť získať bezúročný úver.