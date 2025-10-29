< sekcia Ekonomika
Eximbanka podporila export do Uzbekistanu poistením
Poistenie exportného odberateľského úveru je kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému vie Eximbanka umožniť slovenským exportérom vstup na nové, často rizikovejšie trhy.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Eximbanka SR podpísala 17. októbra poistnú zmluvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na poistenie dlhodobého exportného odberateľského úveru, ktorý bude poskytnutý Výboru pre cesty pod Ministerstvom dopravy Uzbekistanu. Úverom sa bude financovať vývozný kontrakt slovenského exportéra, spoločnosti Betamont zo Zvolena. Informovala o tom v stredu riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Eximbanky Martina Vráblik Solčányiová.
Slovenská firma vyváža a inštaluje dynamické váhové systémy HSWIM spolu s monitorovaním dopravy a dopravných priestupkov vozidiel, čo má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v Uzbekistane. Celková výška exportného odberateľského úveru je takmer 8,2 milióna eur a Eximbanka bude prostredníctvom svojej poistnej divízie kryť okrem politických aj komerčné riziká. Doba splácania úveru je 12 rokov, vrátane dvojročného obdobia jeho čerpania, počas ktorého prebieha dodávka, výstavba, inštalácia a uvedenie zariadenia do reálnej prevádzky.
„Výhodou pre odberateľa je dlhá doba splácania - 10 rokov po uvedení zariadenia do prevádzky. Pre slovenského exportéra znamená poistenie odberateľského úveru Eximbankou SR významné zníženie rizika, nakoľko slovenská spoločnosť nesie riziko iba do ukončenia dodávky a spustenia zariadenia do prevádzky, teda približne dva roky. Riziko splácania úveru počas ďalších 10 rokov už ostáva na komerčnej banke a Eximbanke SR,“ priblížil riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika banky Michal Demák.
Poistenie exportného odberateľského úveru je kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému vie Eximbanka umožniť slovenským exportérom vstup na nové, často rizikovejšie trhy. „Projekt v Uzbekistane je príkladom efektívneho prepojenia obchodného a rozvojového aspektu našej činnosti. Slovenský exportér získa nové obchodné príležitosti a partnerská krajina moderné technológie, ktoré prispejú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti cestnej premávky,“ doplnil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky pre poistenie Milan Horváth.
