Eximbanka posilňuje spoluprácu s japonskými exportnými inštitúciami
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenskí exportéri by sa spolu s japonskými firmami mohli zapojiť do projektov realizovaných v tretích krajinách ako napríklad na Ukrajine. Pomôcť by im v tom mohla spolupráca Eximbanky s japonskými partnermi Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) a Japan bank for international cooperation (JBIC). Rokovania s týmito inštitúciami štátnej podpory exportu v uplynulých dňoch absolvoval generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec, informovala v stredu Eximbanka.
S NEXI sa rokovania týkali okrem iného aj možnosti formalizácie spolupráce, napríklad v rámci niektorého zo zasadnutí Bernskej únie poisťovateľov úverov a investícií, kde sú obe inštitúcie členom. Eximbanka, NEXI a JBIC majú záujem o prehĺbenie spolupráce pri projektoch so spoločným zapojením slovenských a japonských exportérov v tretích krajinách. Japonsko sa na Ukrajine zameriava napríklad na podporu výstavby montovaných ubytovacích kapacít. Pre obe strany je zaujímavá aj oblasť energetiky, vrátane jadra a nových jadrových technológií ako malé modulárne reaktory (SMR).
V súvislosti s pripravovaným vstupom japonského investora do jedného z najväčších slovenských exportérov z kovospracujúceho priemyslu na východe Slovenska uviedol Podhorec, že Eximbanka je vďaka vzťahom s NEXI a JBIC pripravená spolupracovať na podpore ďalšieho rozvoja produkčných a exportných kapacít v rámci tejto strategickej investície. Východné Slovensko je vo všeobecnosti perspektívne pre lokalizáciu spoločností so záujmom pokrývať z bezpečia krajiny ukotvenej v EÚ a NATO trhy Ukrajiny a geograficky blízke trhy okolitého regiónu.
