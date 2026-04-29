< sekcia Ekonomika
Eximbanka predstavila ambasádam spôsob podpory slovenských exportérov
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenské firmy majú ambíciu rásť za hranicami, pri vstupe na nové trhy však často narážajú na riziká, nedostatok kontaktov či zložité podmienky financovania. Aj preto Eximbanka predstavila zástupcom zahraničných ambasád nástroje, ktorými podporuje slovenských exportérov pri rozvoji medzinárodného obchodu. Informoval o tom v stredu Pavol Adamka z Eximbanky.
Pracovné stretnutie so zástupcami ambasád akreditovaných v SR absolvovali generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec, námestník generálneho riaditeľa pre bankovú divíziu Igor Barát a riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Matúš Šársky. Cieľom bolo predstaviť Eximbanku ako partnera slovenských exportérov, ale aj ich zahraničných obchodných partnerov. Banka podporuje obchodnú výmenu Slovenska so zahraničím prostredníctvom financovania, poisťovania a ďalších nástrojov, ktoré firmám pomáhajú bezpečnejšie realizovať exportné kontrakty a rozvíjať spoluprácu na zahraničných trhoch.
„Pre otvorenú ekonomiku, akou je Slovensko, nie je medzinárodný obchod možnosťou, ale nevyhnutnosťou. V porovnaní s globálnymi hráčmi si slovenské firmy stále budujú svoju pozíciu na svetovom trhu. Ponúkajú kvalitu, často im však chýba odvaha postaviť sa tvárou v tvár neznámemu. Preto nás potrebujú. Eximbanka je pripravená pomáhať slovenským firmám vstupovať na nové trhy, absorbovať riziká a prinášať riešenia tam, kde vznikajú konkrétne obchodné príležitosti,“ priblížil Podhorec.
Pripomenul, že jednou z úloh zahraničných ambasád je aj podpora vzájomnej obchodnej spolupráce. Sú významným zdrojom kontaktov, trhových informácií a dôveryhodných prepojení nielen pre Eximbanku, ale aj pre slovenské exportné firmy v krajinách, kde chcú rozvíjať svoje obchodné aktivity.
