Eximbanka prehlbuje spoluprácu s vietnamskou bankou BIDV
Vietnam je pre Slovensko tretím najväčším obchodným partnerom v Ázii a najvýznamnejším v regióne juhovýchodnej Ázie.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Nové strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Vietnamom otvára slovenským firmám dvere ku konkrétnym obchodným projektom v juhovýchodnej Ázii. Na tento posun vzťahov reaguje aj Exportno-importná banka (Eximbanka) SR, ktorá počas oficiálnej návštevy vládnej delegácie vo Vietname prehĺbila spoluprácu s vietnamským náprotivkom Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV). V stredu o tom informovala Eximbanka SR.
Kľúčovým bodom programu bolo rokovanie Eximbanky s vedením BIDV, jednou z najvýznamnejších vietnamských bánk. Strany sa dohodli na prehĺbení spolupráce, najmä vo výmene informácií o exportéroch a importéroch a pri podpore obchodných prípadov. Osobitná pozornosť sa venovala aj bankovým zárukám, ktoré môžu urýchliť uzatváranie kontraktov so zahraničnými partnermi. BIDV by sa v tejto oblasti mohla stať kľúčovým lokálnym partnerom pre slovenských exportérov.
„Strategické partnerstvo vytvára priaznivejšie prostredie pre rozvoj obchodných vzťahov. Slovenské firmy už dnes nehovoria len o príležitostiach, ale o konkrétnych projektoch, pri ktorých budú potrebovať spoľahlivé finančné a poistné riešenia,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Vietnam je pre Slovensko tretím najväčším obchodným partnerom v Ázii a najvýznamnejším v regióne juhovýchodnej Ázie. Slovensko-vietnamské podnikateľské fóra v Hanoji a Hočiminovom meste potvrdili rastúci záujem o bilaterálny obchod. Uzavreté memorandá o porozumení naznačujú rastúci záujem najmä v oblastiach priemyslu, energetiky, výstavby a technologických riešení.
