Eximbanka: Regulačné prekážky bránia rozvoju obchodu so službami

Bratislava 17. februára (TASR) - Obchod so službami naďalej čelí významným regulačným prekážkam, ktoré brzdia hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Vyplýva to z najnovšieho indexu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý priblížila slovenská Eximbanka. Na Slovensku je podľa banky jednou z hlavných prekážok vysoká úroveň byrokracie, európske a národné regulácie.



"Slovenské spoločnosti potrebujú rýchlo reagovať na potreby trhu, no stretávajú sa s rôznymi európskymi aj národnými reguláciami, ktoré im to komplikujú. Napríklad rozšírenie výroby nie je jednoduché, lebo musí prejsť rôznymi povoľovacími konaniami, ktoré sú nezmyselne dlhé. Byrokracia je jedným z hlavných dôvodov, prečo export nedokáže dostatočne flexibilne reagovať na zahraničný dopyt. Potrebujeme zjednodušiť pravidlá pre podnikanie a podporiť rozvoj slovenského exportu," uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.



Napriek tomu, že služby tvoria viac ako päť biliónov dolárov (4,77 bilióna eur) vo vývoze krajín OECD, tempo deregulácie podľa banky spomaľuje. Narastajúcej regulačnej záťaži by mal čeliť napríklad digitálny sektor, pričom sa odhaduje, že pretrvávajúce bariéry v digitálnom obchode by mohli v budúcnosti negatívne ovplyvniť globálnu ekonomiku a inovačný potenciál firiem.



OECD podľa banky zdôrazňuje, že reformy v sektore služieb by mohli globálne priniesť úspory v obchodných nákladoch až do výšky jedného bilióna dolárov (954 miliárd eur) ročne. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obnoviť diskusie o medzinárodnom obchode so službami, zjednodušiť regulačné podmienky a aktívne zapojiť podnikateľský sektor do tvorby politík, pripomenula banka.



(1 EUR = 1,0478 USD)