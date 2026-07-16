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Eximbanka: Slovenské firmy majú v Azerbajdžane príležitosti na rozvoj
Slovenskí exportéri už v súčasnosti realizujú rozsiahle investičné projekty v rámci obnovy regiónu Karabach.
Autor TASR
Bratislava/Baku 16. júla (TASR) - Slovenské firmy majú v Azerbajdžane významné príležitosti na rozvoj, najmä v oblastiach infraštruktúry, stavebníctva, vodného hospodárstva a obranného priemyslu. Informovala o tom Exportno - importná banka SR (Eximbanka), ktorej zástupcovia tento týždeň navštívili krajinu v rámci oficiálnej delegácie prezidenta SR.
„Rokovania potvrdili, že na azerbajdžanskom trhu existuje konkrétny záujem o slovenské riešenia a know-how. Eximbanka je pripravená podporiť životaschopné projekty a pomôcť slovenským spoločnostiam pri ďalšom rozvoji ich pôsobenia v krajine,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Slovenskí exportéri už v súčasnosti realizujú rozsiahle investičné projekty v rámci obnovy regiónu Karabach. Ide predovšetkým o firmy pôsobiace v stavebníctve, projektovaní, projektovom manažmente a stavebnom dohľade. Podľa Eximbanky majú v krajine dlhodobé väzby a kvalitné referencie, na ktoré môžu nadviazať pri pripravovaných rozvojových a infraštruktúrnych zámeroch.
Eximbanka počas svojej doterajšej činnosti podporila export do Azerbajdžanu v celkovom objeme viac ako 300 miliónov eur. Jej najvýznamnejším projektom v krajine bola výstavba a modernizácia infraštruktúry Medzinárodného letiska Hejdara Alijeva v Baku, realizovaná v spolupráci s českými partnermi.
„Rokovania potvrdili, že na azerbajdžanskom trhu existuje konkrétny záujem o slovenské riešenia a know-how. Eximbanka je pripravená podporiť životaschopné projekty a pomôcť slovenským spoločnostiam pri ďalšom rozvoji ich pôsobenia v krajine,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Slovenskí exportéri už v súčasnosti realizujú rozsiahle investičné projekty v rámci obnovy regiónu Karabach. Ide predovšetkým o firmy pôsobiace v stavebníctve, projektovaní, projektovom manažmente a stavebnom dohľade. Podľa Eximbanky majú v krajine dlhodobé väzby a kvalitné referencie, na ktoré môžu nadviazať pri pripravovaných rozvojových a infraštruktúrnych zámeroch.
Eximbanka počas svojej doterajšej činnosti podporila export do Azerbajdžanu v celkovom objeme viac ako 300 miliónov eur. Jej najvýznamnejším projektom v krajine bola výstavba a modernizácia infraštruktúry Medzinárodného letiska Hejdara Alijeva v Baku, realizovaná v spolupráci s českými partnermi.