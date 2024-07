Eximbanka: Slovenskí vývozcovia môžu získať ocenenie Exportér roka

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenskí vývozcovia majú možnosť získať ocenenie Exportér roka 2024, informovala o tom vo štvrtok Eximbanka. Ocenenie môžu získať slovenské firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia a pomáhajú budovať dobré meno Slovenska v zahraničí.



"V časoch, keď export tvorí približne 90 % nášho HDP a je tak dôležitým motorom ekonomiky, je ocenenie Exportér roka príležitosťou, ako vyzdvihnúť firmy, ktoré svojou prácou a odhodlaním prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia, vynikajú na medzinárodnej scéne a pomáhajú tak budovať dobré meno Slovenska v zahraničí," uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.



Vývozcovia, ktorí chcú ocenenie získať, musia spĺňať aspoň dve kritériá stanovené odbornou komisiou. Firma by mala prinášať pridanú hodnotu svojimi produktmi, službami alebo technológiami. Ďalším predpokladom je schopnosť pozitívne ovplyvňovať spoločnosť a komunitu, ako aj prispievať k zlepšeniu kvality života, rozvoju infraštruktúry, podpore vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie.



Odborná komisia bude hodnotiť aj mieru angažovanosti v environmentálnej, klimatickej a energetickej udržateľnosti. Významným kritériom je aj miera dosiahnutého rastu a úspechy firmy v súvislosti s realizáciou exportných aktivít. Vývozcovia sa do kategórie Exportér roka 2024 môžu registrovať do konca júla na internetovej stránke Eximbanky.