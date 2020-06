Eximbanka SR podpísala s VÚB dohodu o úveroch s antikorona zárukami

Bratislava 26. júna (TASR) - V piatok bola podpísaná prvá dohoda so Všeobecnou úverovou bankou (VÚB) o poskytovaní úverov s antikorona zárukami od Eximbanky SR. VÚB tak môže poskytnúť slovenským podnikateľom úvery od dvoch do 20 miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9 % ročne so zárukami od Eximbanky SR až do 80 % hodnoty úveru.



"Sme veľmi radi, že sa nám po takom krátkom čase od zverejnenia výzvy podarilo podpísať túto dohodu s jednou z najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou na slovenskom trhu," uviedla generálna riaditeľka Eximbanky SR Monika Kohútová.



V rámci tohto programu finančnej pomoci bude Eximbanka SR poskytovať záruky v prospech bánk s cieľom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Pomôže tak podnikom preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou nového koronavírusu s cieľom udržania zamestnanosti, podpory finančnej kondície, likvidity a peňažných tokov podnikov.



Úvery s antikorona zárukou sú určené slovenským podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od dvoch miliónov eur do 20 miliónov eur, a budú poskytované so splatnosťou dvoch až šiestich rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.



"Veľká garančná schéma piatkom reálne vchádza do ekonomickej praxe. Som veľmi rád, že sme tento projekt dotiahli do konca. Teraz je len na bankách a firmách, aby štátom zaručené úvery pracovali v prospech Slovenska. Verím, že sa do tohto programu zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát v histórii Slovenska, keď vláda využila takýto nástroj, že ponúka firmám v zárukách pol miliardy eur mesačne," povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Firmy a podnikatelia by sa tak mali jednoduchšie dostať k novým finančným zdrojom. "Bude to výhodné pre spotrebiteľov, ale aj pre banky, keďže úvery bude garantovať štát vo výške 80 % až 90 %. Zvyšok rizík so sebou ponesú komerčné banky, na ktorých zostane aj posudzovanie rizikového profilu jednotlivých klientov," doplnil štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.



Veľká garančná schéma by mala mať mesačnú kapacitu 500 miliónov eur. V rámci nej sa budú môcť prostredníctvom jednotlivých bánk financovať malé aj veľké spoločnosti. Garančná schéma je súčasťou opatrení na zmierňovanie dôsledkov pandémie nového koronavírusu.