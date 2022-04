Eximbanka SR ponúka zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky

Bratislava 11. apríla (TASR) – Štátna Exportno-importná banka (Eximbanka) SR priniesla zvýhodnené financovanie investičných projektov a prevádzkového kapitálu pre segment malých a stredných podnikov (MSP). Záujemcovia môžu využiť financovanie z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB), pričom zvýhodnená ročná úroková sadzba je oproti bežnému úveru znížená o 0,25 %, informovala v pondelok Eximbanka.



"Úverová linka EIB otvára možnosti dostupnejšieho financovania, pomáha zotaveniu Slovenska z pandémie ochorenia COVID-19, zároveň pomáha k udržaniu pracovných miest, zachovaniu likvidity a podpory konkurencieschopnosti," uviedla riaditeľka Eximbanky Zuzana Kalivodová. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.



Exportéri môžu využiť napríklad úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry, úver na financovanie investície v zahraničí, úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, ale aj úver na pohľadávky z vývozu.



Primárnym cieľom Eximbanky SR je umožniť vstup slovenských exportérov do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na zahraničných trhoch.