Eximbanka SR prináša pre exportérov energetický úver

Bratislava 10. februára (TASR) - Eximbanka SR prináša pre exportérov v súvislosti s prudkým nárastom cien energií produkt – energetický úver. Informovala o tom Katarína Poláková z odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov Eximbanky.



Spresnila, že energetický úver je k dispozícii pre klientov, ktorí majú skutočne problém s financovaním zvýšených cien energií, najmä výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb.



Úver slúži primárne na financovanie energií (elektricka energia a zemny plyn) vratane refundacie časti uz uhradenych dodavatelskych faktur. Firmy však musia preukázať exportné zameranie, pričom vyska uveru bude stanovena podla dlzky preklenovacieho obdobia. Eximbanka SR stanovila ako referenčné obdobie priemernú cenu energií na rok 2021.



"V rámci každodenného kontaktu so slovenskými firmami, najmä výrobného charakteru, vnímame náročnosť vysporiadania sa so situáciou o energetickej situácii a schopnosti splácať záväzky. Veríme, že týmto riešením sme schopní pomôcť preklenúť toto náročné obdobie mnohým našim exportérom," uviedla Tatiana Harmady, riaditeľka odboru financovania Eximbanky.