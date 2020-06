Eximbanka SR spúšťa program finančnej pomoci antikorona záruka

Bratislava 23. júna (TASR) - Po Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa program zvýhodnených preklenovacích úverov pre podniky postihnuté pandémiou COVID-19 aj Eximbanka SR. V rámci tohto programu bude Eximbanka poskytovať záruky v prospech komerčných bánk na nízkoúročené úvery výške od dvoch miliónov eur do 20 miliónov eur. Informovala o tom v utorok Veronika Rybárová z odboru komunikácie Eximbanky SR.



Prostredníctvom tohto finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom s odkladom splátok istiny aj úroku počas prvého roka so splatnosťou dva až šesť rokov a ročnou úrokovou sadzbou maximálne vo výške 1,9 %. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.



O zapojenie sa do finančného nástroja môžu požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Eximbanka očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.



Rovnaký finančný nástroj pre podnikateľov spustil v pondelok (22. 6.) aj SIH. V tomto prípade však je výška úveru obmedzená na dva milióny eur a maximálne ročné úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9 % a pre ostatné podniky 1,9 %.