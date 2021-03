Eximbanka SR zmierňuje podmienky na poskytnutie antikorona záruky

Bratislava 4. marca (TASR) – Podniky postihnuté pandémiou nového koronavírusu môžu získať antikorona záruku od Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (Eximbanka) na úvery komerčných bánk za miernejších podmienok. Ide o odpustenie časti poplatkov pre firmy, ktoré udržia zamestnanosť nad 51 %. Zároveň sa predlžuje poskytovanie tejto podpory až do konca tohto roka, informovala vo štvrtok Eximbanka. Nárok na odpustenie poplatku mali doteraz iba podniky, ktoré udržali 100 % priemernú zamestnanosť.



Odpustenie časti poplatku sa bude percentuálne zvyšovať v závislosti od výšky percenta udržania zamestnanosti. "Ak by sme to mali zjednodušiť, čím vyššiu zamestnanosť podnik udrží, tým vyššia percentuálna časť poplatku mu bude odpustená," spresnila generálna riaditeľka Eximbanky Monika Kohútová. Eximbanka poskytuje antikorona záruky na preklenutie nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 od júna minulého roka. Firmy tak môžu získať úvery vo výške od dvoch do 20 miliónov eur od komerčných bánk za zvýhodnených podmienok.



Kohútová dodala, že sa zároveň zvyšuje aj maximálna výška odpustenia poplatkov za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou z maximálnej sumy 800.000 eur až do sumy 1,8 milióna eur. Lepšie podmienky sa budú vzťahovať aj na podnikateľov, ktorí už úver s antikorona zárukou od Eximbanky SR získali. Od zavedenia produktu podnikatelia načerpali úvery s antikorona zárukou prostredníctvom komerčných bánk v objeme 47 miliónov eur.