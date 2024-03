Eximbanka: Strategické projekty EÚ sú aj pre slovenských exportérov

Bratislava 13. marca (TASR) - Európski exportéri čelia na zahraničných trhoch viacerým výzvam, vrátane cenovej konkurencie spoločností z tretích krajín, využívajúcich rôzne formy štátnej podpory. Európska komisia (EK) pripravila stratégiu Global Gateway pre podporu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rozvoja partnerských rozvojových krajín. Do realizácie strategických projektov EÚ sa môžu zapojiť aj slovenskí exportéri, informovala v stredu Eximbanka SR.



"Európska únia si uvedomuje znižujúcu sa konkurencieschopnosť európskych exportérov, na ktorú majú vplyv aj bezprecedentné výzvy súčasnej geopolitickej situácie. Súbežne s tým sa krajiny EÚ zaviazali plniť aj svoje medzinárodné záväzky v oblasti dodržiavania cieľov udržateľného rozvoja, tzv. Agendu 2030," priblížila banka.



Iniciatíva Global Gateway má globálnu pôsobnosť a je zameraná na cielenú podporu projektov, predovšetkým v oblasti infraštruktúry, digitalizácie, ochrany zdravia, vodných zdrojov, vzdelávania a udržateľnej energetiky, ktoré majú pre EÚ strategický význam. Cieľom je využiť prostriedky Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) vo výške 80 miliárd eur, a tým mobilizovať prostredníctvom štátnych inštitúcií a privátnych investorov celkový objem prostriedkov na strategické investície až do sumy 300 miliárd eur do roku 2027.



Oprávnené štátne inštitúcie, rozvojové banky, exportno-úverové agentúry, ale aj komerčné banky a privátne fondy aktuálne hľadajú spôsoby, ako lepšie spolupracovať a ponúknuť európskym vývozcom komplexné riešenia, ktoré pomôžu zvýšiť ich úspešnosť na trhoch rozvojových krajín. Eximbanka je v podmienkach Slovenska oprávneným a implementačným partnerom EÚ pre podporu strategických projektov využitím grantových a záručných nástrojov EÚ.



"Slovenské firmy majú potenciál uspieť aj v konkurencii na svetových trhoch. Iniciatíva EK Global Gateway predstavuje príležitosť v uplatnení sa na trhoch rozvojových krajín s využitím podpory zo spoločných rozpočtových zdrojov EÚ, do ktorých prispieva aj Slovenská republika. Slovenskí exportéri majú možnosť zapojiť sa do strategických projektov EÚ v pozícii primárnych realizátorov alebo subdodávateľov," vysvetlil generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.



Zároveň budú mať podľa neho možnosť využiť kombinované možnosti podpory, a to prostredníctvom štandardného portfólia Eximbanky a nástrojov EÚ. "Okrem štandardnej podpory im budeme vedieť poskytnúť aj zaujímavé štruktúrované financovanie udržateľných projektov v rozvojových krajinách," doplnil.



Pre identifikáciu potrieb slovenských exportérov so záujmom expandovať na rozvojové trhy je spustený monitoring požiadaviek a preferencií odvetví, zahraničných trhov, či potenciálneho dopytu slovenských firiem na internetovej stránke www.eximbanka.sk.