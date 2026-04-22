Eximbanka uzavrela s EK dohodu pre energetické projekty na Ukrajine
Autor TASR
Bratislava/Brusel 22. apríla (TASR) - Eximbanka SR uzavrela s Európskou komisiou (EK) záručnú dohodu, ktorá vytvára finančný základ pre realizáciu investičného programu v celkovom objeme približne 101 miliónov eur na podporu energetickej bezpečnosti a stability elektrickej siete na Ukrajine. Oznámili ju v stredu na podujatí EU - Ukraine Business Summit v Bruseli, informovala riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Eximbanky Martina Vráblik Solčányiová.
„Základom programu je záručný mechanizmus EK vo výške 69,5 milióna eur, ktorý pokrýva 90 % portfólia a umožňuje Eximbanke poskytovať úverové financovanie až do výšky 77,2 milióna eur. Grantovú zložku programu zabezpečuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS),“ priblížila Vráblik Solčányiová.
Záručná zmluva je súčasťou iniciatívy Ukraine Investment Framework (UIF), ktorá funguje v rámci širšieho programu Ukraine Facility. Financovanie bude smerovať do projektov ukrajinských energetických spoločností so zameraním na stabilitu prenosovej sústavy siete, posilnenie energetickej bezpečnosti a postupnú integráciu Ukrajiny do európskeho energetického trhu.
„Eximbanka v tomto projekte vystupuje ako implementačný partner EÚ, ktorý prepája európske finančné nástroje s konkrétnymi investičnými projektmi na Ukrajine. Našou úlohou je nielen poskytovať financovanie, ale aj aktívne riadiť riziká, mobilizovať súkromný kapitál a zabezpečiť, aby sa európske zdroje premietli do reálnych, realizovateľných projektov s merateľným dopadom,“ priblížil generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Zástupcovia banky v stredu podpísali aj memorandum o porozumení so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktoré nastavilo vzájomnú spoluprácu pri implementácii programu UIF.
