Eximbanka v 2026 predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení 370.000 eur
Vyplýva to z návrhu rozpočtu banky na budúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Eximbanka SR v roku 2026 z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov predpokladá dosiahnuť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 370.000 eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu banky na budúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.
Výnosy z bankového a poistného portfólia by mali v roku 2026 dosiahnuť výšku 33,886 milióna eur, teda by mali zaznamenať nárast o 0,2 %. Celkové náklady by mali stúpnuť o 8,2 % na 11,470 milióna eur.
Eximbanka SR poskytuje úvery, záruky, úverové poistenie, ktoré umožňujú slovenským podnikom expandovať na zahraničné trhy.
