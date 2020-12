Eximbanka v budúcom roku plánuje čistý zisk 590.000 eur

Bratislava 2. decembra (TASR) – Štátna Exportno-importná banka (Eximbanka) by mala v budúcom roku hospodáriť so ziskom po zdanení vo výške 590.000 eur, čo je približne na úrovni predchádzajúcich rokov. Prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami by mal medziročne vzrásť o 9,6 % na 12,3 milióna eur, zvýšiť o 11,5 milióna eur alebo o 10,2 % by sa by sa mali aj opravné položky a rezervy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky, ktorý v stredu schválila Národná rada (NR) SR.



Návrh predpokladá, že celkový objem úverov ku koncu budúceho roka dosiahne výšku 470 miliónov eur, čo je nárast angažovanosti za segment financovania oproti očakávanej skutočnosti k 31. decembru 2020 o necelých 26 miliónov eur (o 5,8 %). Zvýšiť by sa mal medziročne o 8,8 milióna eur (o 12,4 %) na 80 miliónov eur aj objem vystavených záruk.



V oblasti úverov Eximbanka v roku 2021 plánuje financovať hlavne priame úvery na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry, priame úvery na financovanie investície v zahraničí, priame úvery na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, a tiež vystavovať bankové záruky.



V oblasti poistenia neobchodovateľných rizík Eximbanka predpokladá ku koncu roka 2021 upísať riziká vo výške 530 miliónov eur, čo je nárast oproti očakávanej skutočnosti k 31. decembru 2020 o 148,5 milióna eur (o 38,9 %).



V teritoriálnej oblasti sa Eximbanka bude orientovať okrem EÚ hlavne na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, Ukrajinu, krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie, Blízkeho východu, Afriky a Balkánu, Veľkú Britániu a Čínu.



Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti Eximbanky s najväčším podielom strojárskeho, chemického, farmaceutického, energetického, petrochemického, celulózo-papierenského a elektrotechnického priemyslu a stavebníctva.



Hlavným zdrojom financií určených na obchodné aktivity budú v roku 2021 naďalej kapitálové fondy tvorené v rámci vlastných zdrojov financovania vo výške 181,8 milióna eur a základné imanie vo výške 100 miliónov eur. Tieto zdroje budú doplnené prijatými úvermi od bánk vo výške 200 miliónov eur.