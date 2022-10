Eximbanka v budúcom roku vytvorí prevádzkový zisk 16,3 milióna eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Prevádzkový zisk štátnej Exportno-importnej banky SR (Eximbanka) by mal v budúcom roku vzrásť oproti očakávanej skutočnosti v roku 2022 o osem percent na 16,3 milióna eur. Čistý zisk by mal potom dosiahnuť 6,6 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu tejto finančnej inštitúcie, ktorý v piatok schválila vláda.



Banka bude v budúcom roku podnikať s aktívami aj pasívami vo výške 512,3 milióna eur, z čoho sú 420 miliónov eur pohľadávky z úverov poskytnutých klientom a takmer 70 miliónov eur vklady v bankách. Viac ako 17 miliónov sú pohľadávky z poskytnutých úverov bankám. Zdrojom financovania sú pre Eximbanku okrem základného imania 100 miliónov eur aj fondy tvorené v rámci vlastných zdrojov vo výške 182 miliónov eur a úvery od bánk vo výške 185 miliónov eur.



Celková majetková angažovanosť z financovania úverov a poskytovania záruk je plánovaná v objeme 598,7 milióna eur. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík Eximbanka predpokladá v roku 2023 upísať riziká v brutto výške 501,6 milióna eur. Celková majetková angažovanosť z bankového a poistného portfólia sa medziročne zvýši o 5,9 %.