Eximbanka v reakcii na nárast cien energií ponúka energetický úver

Bratislava 21. novembra (TASR) - Eximbanka SR reaguje na situáciu v súvislosti s prudkým nárastom cien energií novým produktom, energetickým úverom. Určený je pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi. TASR o tom informoval Adrián Senderák z odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov Eximbanky.



"Sme si vedomí, že rast cien energií sa negatívne dotýka značného počtu firiem. Ako inštitúcia podporujúca export reagujeme na túto situáciu inovovaním nášho produktového portfólia, do ktorého pribudol nový nástroj na financovanie - energetický úver. Uvedenie tohto produktu je ďalším z radu nových produktov vychádzajúcim z našej stratégie aktívne a flexibilne reflektovať na aktuálne požiadavky trhu," priblížila predsedníčka rady banky a generálna riaditeľka Eximbanky Zuzana Kalivodová.



Energetický úver je k dispozícii pre klientov, ktorí majú problém s financovaním zvýšených cien energií. Ide najmä o výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb. Úver slúži primárne na financovanie energií vrátane refundácie časti už uhradených dodávateľských faktúr. Firmy však musia preukázať exportné zameranie, pričom výška úveru bude stanovená podľa dĺžky preklenovacieho obdobia. Eximbanka stanovila ako referenčné obdobie priemernú cenu energií na rok 2021.



Riaditeľka odboru financovania Eximbanky Tatiana Harmady skonštatovala, že v rámci každodenného kontaktu so slovenskými firmami, najmä výrobného charakteru, vníma banka náročnosť vyrovnania sa so situáciou s energiami a schopnosti splácať záväzky. "Veríme, že týmto riešením sme schopní pomôcť preklenúť toto náročné obdobie mnohým našim exportérom," dodala.