Eximbanka vlani podporila export takmer za dve miliardy eur
Vlastná majetková angažovanosť Eximbanky, ktorá zahŕňa bankové aj poistné aktivity, dosiahla ku koncu roka 2025 hodnotu 1,217 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Štátna exportno-importná banka SR (Eximbanka) podporila v roku 2025 export slovenských firiem do zahraničia v celkovom objeme 1,905 miliardy eur. V pondelok o tom informovala Eximbanka SR.
Vlastná majetková angažovanosť Eximbanky, ktorá zahŕňa bankové aj poistné aktivity, dosiahla ku koncu roka 2025 hodnotu 1,217 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 3,2 %. Rast ťahali najmä bankové aktivity. Celková banková angažovanosť z úverov, záruk a ďalších pohľadávok vzrástla na 865 miliónov eur, čo je medziročné zvýšenie o 14,4 %. Naopak, poistná angažovanosť klesla o 16,8 % na 352,1 milióna eur.
Čisté výnosy z bankových činností dosiahli 26,1 milióna eur, čo je medziročne o 14,4 % menej. Pokles podľa Eximbanky súvisel najmä s vývojom úrokových sadzieb na finančných trhoch a úpravami niektorých zmluvných podmienok. Inštitúcia zároveň hospodárila so ziskom 755.000 eur, čím prekonala plánovaný výsledok o 25,8 %.
„Rok 2025 potvrdil, že Eximbanka je stabilným a spoľahlivým partnerom slovenských exportérov aj v dynamickom ekonomickom prostredí. Hospodársky výsledok nad plánovanou úrovňou zároveň potvrdzuje našu finančnú odolnosť a pripravenosť podporovať ďalší rast slovenského exportu,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Eximbanka počas roka pokračovala v podpore slovenských firiem aj prostredníctvom ekonomickej diplomacie, účasti na podnikateľských misiách a organizovania odborných podujatí zameraných na exportné trhy. Zároveň sa aktívne zapájala do európskych iniciatív a posilňovala spoluprácu s domácimi aj zahraničnými partnermi.
