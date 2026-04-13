Eximbanka vlani podporila export takmer za dve miliardy eur

Budova Eximbanky na Grösslingovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Štátna exportno-importná banka SR (Eximbanka) podporila v roku 2025 export slovenských firiem do zahraničia v celkovom objeme 1,905 miliardy eur. V pondelok o tom informovala Eximbanka SR.

Vlastná majetková angažovanosť Eximbanky, ktorá zahŕňa bankové aj poistné aktivity, dosiahla ku koncu roka 2025 hodnotu 1,217 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 3,2 %. Rast ťahali najmä bankové aktivity. Celková banková angažovanosť z úverov, záruk a ďalších pohľadávok vzrástla na 865 miliónov eur, čo je medziročné zvýšenie o 14,4 %. Naopak, poistná angažovanosť klesla o 16,8 % na 352,1 milióna eur.

Čisté výnosy z bankových činností dosiahli 26,1 milióna eur, čo je medziročne o 14,4 % menej. Pokles podľa Eximbanky súvisel najmä s vývojom úrokových sadzieb na finančných trhoch a úpravami niektorých zmluvných podmienok. Inštitúcia zároveň hospodárila so ziskom 755.000 eur, čím prekonala plánovaný výsledok o 25,8 %.

Rok 2025 potvrdil, že Eximbanka je stabilným a spoľahlivým partnerom slovenských exportérov aj v dynamickom ekonomickom prostredí. Hospodársky výsledok nad plánovanou úrovňou zároveň potvrdzuje našu finančnú odolnosť a pripravenosť podporovať ďalší rast slovenského exportu,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Eximbanka počas roka pokračovala v podpore slovenských firiem aj prostredníctvom ekonomickej diplomacie, účasti na podnikateľských misiách a organizovania odborných podujatí zameraných na exportné trhy. Zároveň sa aktívne zapájala do európskych iniciatív a posilňovala spoluprácu s domácimi aj zahraničnými partnermi.
