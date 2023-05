Existenčné problémy rieši v krízových časoch viac ako pätina firiem

Bratislava 7. mája (TASR) - Aktuálna inflačná a energetická kríza spôsobila problémy rôzneho druhu 59 % slovenských firiem. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Investart, ktorý sa formou dotazníka uskutočnil od 24. do 28. apríla na vzorke 1050 zamestnaných respondentov. Až 22 % pracovníkov firiem potvrdilo, že problémy, ktoré musel alebo stále musí ich zamestnávateľ riešiť, sú existenčné.



Ďalších 37 % v prieskume opýtaných uviedlo, že pod vplyvom kríz sa riešia problémy vo firme, ale nejavia sa im ako existenčné. Ťažkosti zamestnávateľa nezaznamenalo 32 % respondentov, zvyšných deväť percent nevedelo na túto otázku odpovedať.



"Je veľmi dôležité primeraným spôsobom komunikovať zamestnancom všetky zásadné problémy, ktorým firma čelí a aj spôsob, akým sa riešia. Netreba vynechať ani dosahy na firmu a jej zamestnancov. Je to spôsob, ako upevňovať ich lojalitu a ako sa vyhnúť ich prípadnému nežiaducemu odlevu," uviedol Michal Porubän, odborník na investovanie a ozdravovanie firiem z Investart.



Prieskum zároveň ukázal, že najčastejšou reakciou firiem na krízovú situáciu bolo šetrenie energiami. Pri otázke, "s akými krokmi svojho zamestnávateľa ste sa v období inflačnej a energetickej krízy stretli", si úsporu energií vybralo 65,6 % opýtaných. Označiť mohli maximálne tri možnosti.



Viac ako tretina (35 %) zamestnancov si vo firme všimla snahy o optimalizáciu firemných procesov s cieľom šetriť na prevádzkových nákladoch. Takmer pätina (19,4 %) priznala pozastavenie prijímania nových ľudí a 14,7 % zaznamenalo snahy zamestnávateľa o zvýšenie platov zamestnancov na zmiernenie vplyvu inflácie.



Rovných 14 % respondentov označilo v prieskume ako reakciu firmy na krízu prepúšťanie a 10,5 % intenzívnejšie hľadanie nových trhov a zákazníkov. Necelá desatina (8,8 %) zamestnancov si všimla aj zmrazenie platov a 4,8 % znižovanie miezd. Na otázku nevedelo odpovedať 11,8 % účastníkov prieskumu.



"Riešenie kríz si zvyčajne vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov, ktoré znížia náklady a zvýšia šancu na ďalší rast, lepší odbyt, vyššie tržby. Krízy často prinášajú aj nové impulzy, ktoré v konečnom dôsledku umožnia firme rásť. Dôležité je dokázať sa na veci pozrieť novým spôsobom a hľadať cesty, ktoré dovtedy spoločnosť ešte neskúsila - či už to budú noví dodávatelia, nový výrobný postup, nové trhy alebo nový investor," dodal Porubän.