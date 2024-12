Existuje niekoľko spôsobov, ako vyriešiť nevhodný vianočný darček

Bratislava 31. decembra (TASR) - Namiesto toho, aby spotrebiteľ nechal nevhodný či chybný vianočný darček ležať v kúte, ponúka sa niekoľko spôsobov, ako takúto situáciu vyriešiť. Uviedla to Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.



Odstúpenie od kúpy bez udania dôvodu je podľa nej možné priamo zo zákona pri tovare zakúpenom v rámci tzv. dištančného predaja, typicky cez e-shop. "Ak neubehla štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy, tak môžu spotrebitelia využiť tento zákonný inštitút. Predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu a náklady na dodanie výmenou za tovar, avšak náklady na vrátenie tovaru ponesú spotrebitelia za predpokladu, že ich podnikateľ o tejto povinnosti informoval aspoň v obchodných podmienkach," uviedla Hekšová.



Odstúpenie bez udania dôvodu možno podľa jej slov využiť aj pri zmluvách uzavretých telefonicky alebo pri zmluvách, ktoré boli uzatvorené mimo obvyklých priestorov používaných na podnikanie predajcu. K uzavretiu mimo obchodných priestorov môže dôjsť len tak na ulici či v rámci podomového predaja. To isté platí aj pre dočasne zriadené stánky, napr. na vianočných trhoch. "Naopak, obvyklými priestormi podnikateľa sú spravidla jeho prevádzky a predajne, ale zaraďujú sa k nim aj trvale prevádzkované stánky, napr. v obchodných centrách," vysvetlila Hekšová. Ak spotrebiteľ darčeky zakúpi na takomto mieste, právo na odstúpenie bez udania dôvodu podľa nej nemá.



Napriek tomu, že je splnená podmienka distančného predaja či predaja mimo obchodných priestorov, existujú podľa Hekšovej prípady, keď s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ neuspeje. Toto právo nemožno uplatniť napríklad vtedy, ak ide o tovar upravený podľa požiadaviek a prianí spotrebiteľa. Avšak napríklad výber z vopred stanovených možností, teda najmä výber farby a veľkosti zo vzorkovnice, do tejto kategórie nepatrí a odstúpeniu od zmluvy nič nebráni.



Pripomenula, že veľa obchodov ponúka možnosť výmeny alebo vrátenia tovaru nad rámec zákona, a to aj po Vianociach. S touto ponukou sa možno stretnúť v kamenných aj internetových obchodoch. Ide však o dobrovoľnú službu, ktorú sa podnikateľ rozhodol zákazníkom poskytnúť navyše. Ak takúto ponuku poskytne pri predaji tovaru, je pre neho záväzná, aj keď si predajca môže stanoviť rôzne obmedzenia. Ak podnikateľ možnosť vrátenia či výmeny výslovne neponúka, nemusí ísť nutne o beznádejnú situáciu. "Nie je vylúčené, že vám dobrý obchodník vyjde v ústrety a nepoužívaný tovar napríklad vymení za iný, ak mu spotrebiteľ predloží účtenku," dodala Hekšová.