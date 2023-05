Existuje viac spôsobov, ako si zlepšiť podmienky hypotéky

Bratislava 16. mája (TASR) - Úroky na hypotékach stále rastú a pravdepodobne ešte nedosiahli strop. Existuje však viacero spôsobov, vďaka ktorým si možno úrok a mesačnú splátku o niečo znížiť. Môže ísť o predĺženie doby splácania, mimoriadnu splátku, online žiadosť o novú hypotéku, doloženie ekologického certifikátu či o hypotéku s protivkladom.



"Na refix tento a budúci rok čaká zhruba 30 % hypoték a ďalších 20 % klientov si ju bude refixovať v roku 2025. Úrokové sadzby však za posledné dva roky výrazne vzrástli a o rok by sa mohli podľa predikcií NBS pohybovať až na úrovni 5 %. V praxi to znamená, že mesačná splátka môže narásť, v závislosti od výšky hypotéky, rádovo aj o stovky eur. A tak je na mieste zaoberať sa otázkou, či a akým spôsobom si možno znížiť novú splátku a platiť menej," upozornil šéf produktov v 365.bank Tomáš Barbarič.



Najjednoduchším spôsobom, ako si znížiť mesačnú splátku, je predĺženie doby splatnosti. Podľa Barbariča však pri tom treba mať na zreteli skutočnosť, že týmto krokom sa klientovi zvýši celková suma preplatenia hypotéky aj to, že začne opätovne splácať z väčšej časti úrok a z menšej časti istinu tak, ako keby začal splácať úplne nový úver od začiatku.



Ďalšou možnosťou je zrealizovanie mimoriadnej splátky, na ktorú má klient nárok pred dobou refixácie. V prípade, že má k dispozícii nejaké úspory, je možné ich využiť na zníženie istiny úveru na bývanie, čo sa premietne aj do nižšej mesačnej splátky. Podľa odborníka je potrebné, aby klienti nezabudli tento krok nahlásiť banke vopred.



Zlepšiť si podmienky hypotéky je možné podľa Barbariča aj ďalšími spôsobmi. Jedným z nich je vyplnenie žiadosti o úver online. Získať nižšiu úrokovú sadzbu na hypotéke sa dá aj v prípade, že nehnuteľnosť patrí medzi energeticky úsporné budovy. Riešením môže byť tiež hypotéka s protivkladom v podobe termínovaného vkladu, prípadne vkladov od viacerých majiteľov, ktorí prenesú do banky svoje aktuálne úspory. Vďaka tomu môže získať žiadateľ o hypotéku zľavu z úrokovej sadzby.