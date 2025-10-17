< sekcia Ekonomika
Exkancelár Schröder obhajuje svoju úlohu pri výstavbe Nord Stream 2
Schröder v piatok vypovedal pred parlamentným vyšetrovacím výborom spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko v Schwerine.
Autor TASR
Schwerin 17. október (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder obhajuje svoje kroky súvisiace výstavbou plynovodu Nord Stream 2, určeného na prepravu zemného plynu z Ruska po dne Baltského mora. Založenie Nadácie na ochranu klímy Meklenburska-Predného Pomoranska, pod ktorej záštitou bol plynovod po hrozbe sankcií zo strany USA v roku 2021 dokončený, hodnotí ako „mimoriadne rozumné rozhodnutie“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Schröder v piatok vypovedal pred parlamentným vyšetrovacím výborom spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko v Schwerine. Exkancelár, ktorý stál na čele vlády v rokoch 1998 až 2005, pripomenul, že koalícia jeho sociálnych demokratov a strany Zelených rozhodla o postupnom ukončení výroby energie z jadra. Krajina sa preto v záujme zabezpečenia svojich energetických potrieb okrem uhlia zamerala aj na ekologickejší zemný plyn, ktorý bolo Rusko schopné dodávať lacno prostredníctvom plynovodu, vysvetlil Schröder.
Nadácia na ochranu klímy Meklenburska-Predného Pomoranska, založená začiatkom roka 2021, slúžila na pokračovanie projektu. V jej rámci vznikol účelový podnik s deklarovaným cieľom „prispieť k pokračovaniu prác na plynovode Nord Stream 2“. „Nadácia bola nástrojom na zabránenie americkým zásahom do našej energetickej politiky,“ zdôraznil Schröder. Osemdesiatjedenročný politik sa zo zdravotných dôvodov pripojil k vyšetrovaciemu výboru prostredníctvom videohovoru zo svojej kancelárie v Hannoveri.
Plynovod Nord Stream 2, ktorý mal doplniť už fungujúci paralelný plynovod Nord Stream 1, vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu nebol uvedený do prevádzky. Koncom septembra 2022 oba plynovody vážne poškodili explózie.
Schröder v piatok vypovedal pred parlamentným vyšetrovacím výborom spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko v Schwerine. Exkancelár, ktorý stál na čele vlády v rokoch 1998 až 2005, pripomenul, že koalícia jeho sociálnych demokratov a strany Zelených rozhodla o postupnom ukončení výroby energie z jadra. Krajina sa preto v záujme zabezpečenia svojich energetických potrieb okrem uhlia zamerala aj na ekologickejší zemný plyn, ktorý bolo Rusko schopné dodávať lacno prostredníctvom plynovodu, vysvetlil Schröder.
Nadácia na ochranu klímy Meklenburska-Predného Pomoranska, založená začiatkom roka 2021, slúžila na pokračovanie projektu. V jej rámci vznikol účelový podnik s deklarovaným cieľom „prispieť k pokračovaniu prác na plynovode Nord Stream 2“. „Nadácia bola nástrojom na zabránenie americkým zásahom do našej energetickej politiky,“ zdôraznil Schröder. Osemdesiatjedenročný politik sa zo zdravotných dôvodov pripojil k vyšetrovaciemu výboru prostredníctvom videohovoru zo svojej kancelárie v Hannoveri.
Plynovod Nord Stream 2, ktorý mal doplniť už fungujúci paralelný plynovod Nord Stream 1, vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu nebol uvedený do prevádzky. Koncom septembra 2022 oba plynovody vážne poškodili explózie.