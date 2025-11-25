< sekcia Ekonomika
Expanzia poľských e-shopov na Ukrajinu rýchlo napreduje
Autor TASR
Varšava 25. novembra (TASR) - Ukrajina sa stáva pre poľské e-shopy čoraz dôležitejším smerom expanzie. Ukrajinskí spotrebitelia čoraz viac nakupujú v poľských internetových obchodoch, pričom trend podporuje lepšia logistika, stabilnejšie platby a znižovanie bariér pri cezhraničných nákupoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa článku denníka Rzeczpospolita.
Najväčší dopyt sa týka produktov s vyššou hodnotou, ako sú kozmetika, doplnky, malá elektronika či vybavenie domácností a záhrad. Z prieskumu logistickej spoločnosti Fulfilio vyplýva, že už pätina poľských online obchodov predáva na Ukrajine a ďalších desať percent plánuje vstup na tamojší trh. Objem internetového obchodu medzi krajinami rastie dynamicky, počet zásielok sa od roku 2022 do roku 2024 viac než zdvojnásobil a ich hodnota vzrástla štvornásobne na približne tri miliardy dolárov (2,6 mld. eur).
„Trend je pozitívny, ale nie samospasiteľný - vyžaduje si vedomú prípravu z hľadiska prevádzky aj marketingu. Je to sľubný trh pre poľských e-predajcov, ak k nemu pristúpia správne,“ uviedla členka predstavenstva Poľskej obchodnej komory Agnieszka Durliková. Dodala, že rastúci dopyt a rozvoj logistických služieb znižujú nákupné prekážky, no komunikácia s ukrajinskými zákazníkmi si vyžaduje vhodné prispôsobenie foriem a nástrojov marketingu.
Podľa odborníka spoločnosti Fulfilio Rafala Kuczmarskeho úspešný vstup na ukrajinský trh si vyžaduje komplexnú stratégiu, ktorá presahuje jednoduchý preklad webovej stránky. Zahŕňa rozhodnutia o modeli predaja, umiestnení skladu či systéme vybavovania reklamácií a servisných požiadaviek. Stále viac poľských firiem preto využíva podporu špecialistov, aby dokázali efektívne osloviť zákazníkov v susednej krajine.
(1 EUR = 1,1544 USD)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
