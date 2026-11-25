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Expert: Linka Bratislava - Košice vplýva na rozvoj leteckej dopravy
Po úvodnom období, keď sa o nové spojenie prirodzene zaujímalo veľké množstvo cestujúcich, sa jeho prevádzka postupne ustálila.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Vnútroštátna pravidelná letecká linka Bratislava - Košice, ktorá funguje jeden rok, má významný vplyv na rozvoj leteckej dopravy na Slovensku a rast počtu cestujúcich na oboch letiskách. Súťaž ministerstva dopravy na prevádzkovateľa spojenia mohla byť jedným z faktorov, ktoré prispeli k rozhodnutiu leteckej spoločnosti Wizz Air posilniť svoju prítomnosť na Slovensku a otvoriť základňu na bratislavskom letisku. Ako pre TASR uviedol Ivan Hajník z portálu Letectvo, dopravca následne výrazne rozšíril pravidelné linky z Bratislavy.
„Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami si počas prvého roka prevádzky našla svoju klientelu a potvrdila, že pravidelné letecké spojenie medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami má svoje opodstatnenie. Od prvých dní sa tešila značnému záujmu verejnosti. Výhodou je predovšetkým výrazné skrátenie času potrebného na presun medzi západným a východným Slovenskom, čo ocenia najmä ľudia cestujúci za pracovnými povinnosťami alebo rodinou,“ zhodnotil Hajník.
Po úvodnom období, keď sa o nové spojenie prirodzene zaujímalo veľké množstvo cestujúcich, sa jeho prevádzka postupne ustálila. Podľa odborníka vytvorilo stabilných cestujúcich a predstavuje alternatívu k železničnej a individuálnej automobilovej doprave. O jeho potenciáli svedčí aj postupné zvyšovanie frekvencie letov z pôvodných deväť na aktuálnych 14 týždenne, teda dvakrát denne. To umožňuje cestujúcim absolvovať pracovnú cestu alebo návštevu druhého mesta aj v priebehu jediného dňa.
„Samozrejme, ani táto linka sa nevyhne výkyvom v obsadenosti letov. Nemožno očakávať, že každý spoj bude vždy plne vyťažený. Pri hodnotení jej úspešnosti je preto potrebné pozerať sa na celkový dopyt, pravidelnosť využívania a dlhodobú udržateľnosť prevádzky,“ upozornil Hajník.
Významnú úlohu pri zriadení základne Wizz Air na bratislavskom letisku podľa neho zohrali aj ekonomické a prevádzkové podmienky na okolitých letiskách vrátane Viedne, kde Wizz Air ukončil prevádzku svojej základne. „Presun časti aktivít do Bratislavy a následné rozširovanie ponuky spojení tak možno vnímať ako výsledok súbehu viacerých okolností. Svoju úlohu zohrala geografická poloha Bratislavy, potenciál bratislavského letiska, ale aj obchodná stratégia dopravcu,“ priblížil odborník.
Letisko M. R. Štefánika má veľkú spádovú oblasť, ktorá zahŕňa cestujúcich zo Slovenska, Rakúska, Maďarska aj južných častí Česka. Z Bratislavy sa stal jeden z významných bodov pôsobenia dopravcu v strednej Európe. „Linka Bratislava - Košice bola jedným z dôležitých impulzov, no skutočný rozsah následného rozvoja bratislavského letiska ovplyvnila najmä strategická expanzia Wizz Air a reakcia konkurenčného dopravcu Ryanair, ktorý tiež výrazne rozšíril pravidelné linky z Bratislavy,“ dodal Hajník.
„Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami si počas prvého roka prevádzky našla svoju klientelu a potvrdila, že pravidelné letecké spojenie medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami má svoje opodstatnenie. Od prvých dní sa tešila značnému záujmu verejnosti. Výhodou je predovšetkým výrazné skrátenie času potrebného na presun medzi západným a východným Slovenskom, čo ocenia najmä ľudia cestujúci za pracovnými povinnosťami alebo rodinou,“ zhodnotil Hajník.
Po úvodnom období, keď sa o nové spojenie prirodzene zaujímalo veľké množstvo cestujúcich, sa jeho prevádzka postupne ustálila. Podľa odborníka vytvorilo stabilných cestujúcich a predstavuje alternatívu k železničnej a individuálnej automobilovej doprave. O jeho potenciáli svedčí aj postupné zvyšovanie frekvencie letov z pôvodných deväť na aktuálnych 14 týždenne, teda dvakrát denne. To umožňuje cestujúcim absolvovať pracovnú cestu alebo návštevu druhého mesta aj v priebehu jediného dňa.
„Samozrejme, ani táto linka sa nevyhne výkyvom v obsadenosti letov. Nemožno očakávať, že každý spoj bude vždy plne vyťažený. Pri hodnotení jej úspešnosti je preto potrebné pozerať sa na celkový dopyt, pravidelnosť využívania a dlhodobú udržateľnosť prevádzky,“ upozornil Hajník.
Významnú úlohu pri zriadení základne Wizz Air na bratislavskom letisku podľa neho zohrali aj ekonomické a prevádzkové podmienky na okolitých letiskách vrátane Viedne, kde Wizz Air ukončil prevádzku svojej základne. „Presun časti aktivít do Bratislavy a následné rozširovanie ponuky spojení tak možno vnímať ako výsledok súbehu viacerých okolností. Svoju úlohu zohrala geografická poloha Bratislavy, potenciál bratislavského letiska, ale aj obchodná stratégia dopravcu,“ priblížil odborník.
Letisko M. R. Štefánika má veľkú spádovú oblasť, ktorá zahŕňa cestujúcich zo Slovenska, Rakúska, Maďarska aj južných častí Česka. Z Bratislavy sa stal jeden z významných bodov pôsobenia dopravcu v strednej Európe. „Linka Bratislava - Košice bola jedným z dôležitých impulzov, no skutočný rozsah následného rozvoja bratislavského letiska ovplyvnila najmä strategická expanzia Wizz Air a reakcia konkurenčného dopravcu Ryanair, ktorý tiež výrazne rozšíril pravidelné linky z Bratislavy,“ dodal Hajník.