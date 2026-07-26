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Expert: Osvetlenie prispieva k produktivite práce a znižuje chybovosť
Najpokročilejším prístupom je podľa experta integratívne osvetlenie, čiže svetlo, ktoré nepôsobí len na zrak, ale aj na biologické rytmy.
Autor TASR
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Bratislava 26. júla (TASR) - Osvetlenie je veľmi dôležitou súčasťou pracovného prostredia. „Prispieva k produktivite práce a k znižovaniu chybovosti,“ uviedol popredný odborník na svetelnú techniku Dionýz Gašparovský v podcaste Z komory, ktorý pripravuje Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).
Hoci výmena starých sústav bude podľa experta dlhodobý proces, cesta vedie cez osvetu a lepšie vzdelávanie odborníkov aj hygienikov. Moderné svetelné technológie totiž ponúkajú možnosti, ktoré boli ešte pred pár rokmi nedostupné, od inteligentného riadenia až po svetlo podporujúce biologické rytmy človeka.
Osvetlenie pracoviska nie je len svietidlo nad pracovným stolom. Z hľadiska hygieny a bezpečnosti je pracoviskom každý priestor, kde sa zamestnanec pohybuje. „Pracoviskom sú chodby, schodiská, toalety aj oddychové miestnosti,“ vysvetlil Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity. Práve tieto priestory podľa neho bývajú vo verejných budovách zanedbané, hoci prechod z jasnej kancelárie do tmavej chodby predstavuje pre oči veľkú záťaž.
Núdzové osvetlenie neznamená len zelené piktogramy. Je to systém, ktorý musí v prípade výpadku energie bezpečne vyviesť ľudí z budovy. V starších objektoch je však často nefunkčný. „Pokiaľ sú staré, tak sú väčšinou nefunkčné. Či už ako svietidlá, ale hlavne ich zdroje napájania,“ upozornil odborník.
Moderné svietidlá majú núdzové zdroje integrované alebo sú napájané z centrálnych batériových systémov CBS, no aj tie potrebujú pravidelnú údržbu, v mnohých budovách už dávno doslúžili.
Modernizácia osvetlenia je aj ekonomická téma. Osvetlenie je jedným zo štyroch kľúčových miest spotreby pri energetickej certifikácii budov. Prechod na LED s inteligentným riadením prináša výrazné úspory. „Osvetlenie ponúka veľký potenciál úspor, hlavne pokiaľ sú tam ešte staršie technológie,“ priblížil Gašparovský.
Pohybové snímače na chodbách sú už štandardom. Svetlo sa automaticky stlmí alebo vypne. „Už sa ani tak nehovorí, že kto ide posledný, nech zhasne, lebo sa to zhasne vlastne samo,“ podotkol.
Najpokročilejším prístupom je podľa experta integratívne osvetlenie, čiže svetlo, ktoré nepôsobí len na zrak, ale aj na biologické rytmy. V nemocniciach môže znižovať stres a podporovať regeneráciu. „Pokiaľ použijeme integratívne osvetlenie, ktoré podporuje aj mimozrakové funkcie, tak dokáže stres trošku potlačiť,“ ozrejmil Gašparovský. Špeciálnu pozornosť si podľa neho zaslúžia detské oddelenia. Svetlo by tam malo pôsobiť domácky, s využitím teplej bielej farby a nepriamych svietidiel, ktoré deti ležiace na posteliach neoslňujú.
Hoci výmena starých sústav bude podľa experta dlhodobý proces, cesta vedie cez osvetu a lepšie vzdelávanie odborníkov aj hygienikov. Moderné svetelné technológie totiž ponúkajú možnosti, ktoré boli ešte pred pár rokmi nedostupné, od inteligentného riadenia až po svetlo podporujúce biologické rytmy človeka.
Osvetlenie pracoviska nie je len svietidlo nad pracovným stolom. Z hľadiska hygieny a bezpečnosti je pracoviskom každý priestor, kde sa zamestnanec pohybuje. „Pracoviskom sú chodby, schodiská, toalety aj oddychové miestnosti,“ vysvetlil Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity. Práve tieto priestory podľa neho bývajú vo verejných budovách zanedbané, hoci prechod z jasnej kancelárie do tmavej chodby predstavuje pre oči veľkú záťaž.
Núdzové osvetlenie neznamená len zelené piktogramy. Je to systém, ktorý musí v prípade výpadku energie bezpečne vyviesť ľudí z budovy. V starších objektoch je však často nefunkčný. „Pokiaľ sú staré, tak sú väčšinou nefunkčné. Či už ako svietidlá, ale hlavne ich zdroje napájania,“ upozornil odborník.
Moderné svietidlá majú núdzové zdroje integrované alebo sú napájané z centrálnych batériových systémov CBS, no aj tie potrebujú pravidelnú údržbu, v mnohých budovách už dávno doslúžili.
Modernizácia osvetlenia je aj ekonomická téma. Osvetlenie je jedným zo štyroch kľúčových miest spotreby pri energetickej certifikácii budov. Prechod na LED s inteligentným riadením prináša výrazné úspory. „Osvetlenie ponúka veľký potenciál úspor, hlavne pokiaľ sú tam ešte staršie technológie,“ priblížil Gašparovský.
Pohybové snímače na chodbách sú už štandardom. Svetlo sa automaticky stlmí alebo vypne. „Už sa ani tak nehovorí, že kto ide posledný, nech zhasne, lebo sa to zhasne vlastne samo,“ podotkol.
Najpokročilejším prístupom je podľa experta integratívne osvetlenie, čiže svetlo, ktoré nepôsobí len na zrak, ale aj na biologické rytmy. V nemocniciach môže znižovať stres a podporovať regeneráciu. „Pokiaľ použijeme integratívne osvetlenie, ktoré podporuje aj mimozrakové funkcie, tak dokáže stres trošku potlačiť,“ ozrejmil Gašparovský. Špeciálnu pozornosť si podľa neho zaslúžia detské oddelenia. Svetlo by tam malo pôsobiť domácky, s využitím teplej bielej farby a nepriamych svietidiel, ktoré deti ležiace na posteliach neoslňujú.