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Expert: Rozdelenie firmy Varta ohrozí nemecké odvetvie výroby batérií
Varta v piatok (24. 7.) potvrdila, že podala návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby.
Autor TASR
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Karlsruhe 25. júla (TASR) - Hroziace rozdelenie nemeckého výrobcu batérií Varta je podľa experta na odvetvie výroby batérií problémom pre celý tento nemecký sektor. Profesor Porýnsko-Vestfálskej technickej univerzity v Aachene Uwe Sauer to povedal v súvislosti so zámerom veriteľskej skupiny pod vedením Deutsche Bank a finančných investorov oddeliť zo skupiny Varta divíziu batérií pre domácnosti. „V Nemecku existuje len niekoľko spoločností ako Varta,“ povedal Sauer. „Ak sa ziskové centrum spoločnosti odčlení, otázkou je, ako budú financované budúce inovácie,“ dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Varta v piatok (24. 7.) potvrdila, že podala návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby. „Z technického hľadiska je to, čo Varta robí, veľmi dobré,“ povedal Sauer. „Nemáme rozsiahlu výrobu,“ uviedol a poukázal na to, že Čína si vybudovala masívnu výrobnú kapacitu, čo v oblasti batérií vyvolalo intenzívnu cenovú konkurenciu. „Už dlho vieme, že smerujeme k rozhodovaniu o závislosti od Číny,“ povedal.
Sauer za sľubnú považuje prácu spoločnosti Varta na sodíkových batériách, čiže na technológii, ktorá by mohla Európe pomôcť diverzifikovať dodávateľský reťazec batérií. „Sodíkové batérie predstavujú pre Európu skutočnú príležitosť znížiť závislosť od Číny, pretože potrebné suroviny sú na svetovom trhu ľahšie dostupné,“ povedal Sauer.
Varta v piatok (24. 7.) potvrdila, že podala návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby. „Z technického hľadiska je to, čo Varta robí, veľmi dobré,“ povedal Sauer. „Nemáme rozsiahlu výrobu,“ uviedol a poukázal na to, že Čína si vybudovala masívnu výrobnú kapacitu, čo v oblasti batérií vyvolalo intenzívnu cenovú konkurenciu. „Už dlho vieme, že smerujeme k rozhodovaniu o závislosti od Číny,“ povedal.
Sauer za sľubnú považuje prácu spoločnosti Varta na sodíkových batériách, čiže na technológii, ktorá by mohla Európe pomôcť diverzifikovať dodávateľský reťazec batérií. „Sodíkové batérie predstavujú pre Európu skutočnú príležitosť znížiť závislosť od Číny, pretože potrebné suroviny sú na svetovom trhu ľahšie dostupné,“ povedal Sauer.