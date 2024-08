Expert: Slováci prehrávajú v stávkach, investovaním by zarobili

Bratislava 12. augusta (TASR) - Stávky na športové výsledky spoločne s veľkým rozmachom online hier a kasín v uplynulých rokoch významne zvýšili záujem Slovákov hazardovať. V minulom roku minuli na hazardné hry celkovo 21,4 miliardy eur, pričom z tejto sumy prehrali 1,3 miliardy eur. Pravidelným investovaním peňazí, ktoré takýmto spôsobom prehrajú, by pritom zarobili, upozornil finančný expert spoločnosti Partners Investments Maroš Ovčarik.



"Ak túto závratnú sumu rozpočítame na ekonomicky aktívnych ľudí, ktorých je 2,798 milióna, tak každý z nich prehral neuveriteľných 464 eur za jediný rok. Ak by tieto peniaze investoval, pri priemernom zhodnotení 7 % ročne by z nich mal za päť rokov 657 eur," vyčíslil odborník. Ak by sa rozhodol nestávkovať päť rokov za sebou a ušetrené peniaze by každý rok pravidelne investoval, na konci tohto obdobia by mal k dispozícii 2792 eur.



"Rozdiel je v tom, že táto suma nie je postavená na náhode a tipovaní výsledkov, ale na racionálnom odkladaní a zhodnocovaní vlastných peňazí. Teda vrabec v hrsti a nie holub na streche," podčiarkol Ovčarik.



Pripomenul, že podľa pravidelných prieskumov agentúry Focus pre Partners si štvrtina Slovákov nevie ušetriť mesačne žiadne peniaze navyše a viac ako polovica nemá vytvorenú ani minimálnu finančnú rezervu aspoň dvoch mesačných platov. Viac ako tretina Slovákov si nešetrí na dôchodok. Kým na stávkovanie v minulom roku minuli 21,4 miliardy eur, čistý prílev peňazí do podielových fondov dosiahol iba 176 miliónov eur. Slováci teda majú dostatočný priestor na investície, no uprednostňujú hazard, upozornil odborník.



"Je potrebné uvedomiť si, že práve investície do kapitálových trhov sú dlhodobým riešením, ako si vybudovať úspory, a nie hazard. Pretože pri kapitálových trhoch je najväčším priateľom investorov čas a trpezlivosť. Investovaním zarobí každý, nielen tí, čo majú šťastie pri stávkovaní," doplnil Ovčarik.