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Expert: Super El Niňo môže stáť africké štáty až 20 miliárd dolárov
Tento fenomén môže ťažko zasiahnutým krajinám zredukovať hrubý domáci produkt (HDP) v priemere o jeden až dva percentuálne body.
Autor TASR
Londýn 26. júla (TASR) - Hroziaci „super“ El Niňo by mohol spôsobiť zasiahnutým africkým krajinám škody až za 20 miliárd USD (17,58 miliardy eur) a spustiť masovú migráciu. Povedal to pre agentúru Reuters expert Africkej rozvojovej banky (AfDB).
Meteorológovia varujú, že klimatický fenomén El Niňo, ktorý v Afrike spôsobuje prudké zmeny počasia, ako sú rozsiahle suchá či, naopak, mohutné búrky a záplavy, sa môže v prípade pokračujúceho otepľovania Tichého oceánu zmeniť na jeden z najsilnejších v histórii meraní. Okrem ohrozenia dodávok potravín a pitnej vody môže mimoriadne silný El Niňo spôsobiť v dotknutých afrických krajinách problémy aj bankovému sektoru a verejným financiám. Prírodnými katastrofami poškodená infraštruktúra totiž chudobnejším ekonomikám skomplikuje splácanie úverov.
„Tento fenomén môže ťažko zasiahnutým krajinám zredukovať hrubý domáci produkt (HDP) v priemere o jeden až dva percentuálne body. To predstavuje od desať miliárd do 20 miliárd USD,“ povedal v rozhovore pre Reuters Anthony Nyong, riaditeľ AfDB pre klimatickú zmenu.
Zatiaľ posledný odhad AfDB z mája tohto roka predpovedal Afrike v tomto roku ekonomický rast o 4,2 % a v roku 2027 mierne zrýchlenie na 4,4 %. Podmienkou na dosiahnutie predpokladaného rastu však je, že konflikt na Blízkom východe sa postupne upokojí. Tento odhad ale nepočítal s neskôr predpovedaným nástupom fenoménu El Niňo mimoriadneho rozsahu, ktorý meteorológovia označili ako „super“ El Niňo. Navyše, africké štáty sa dostávajú do klimaticko-finančnej pasce, keď v dôsledku škôd spôsobených zmenou klímy im klesá objem financií a musia obmedzovať výdavky na zdravotníctvo, vzdelanie a infraštruktúru.
Podľa AfDB farmárom v Afrike hrozia výpadky v príjmoch na úrovni zhruba 330 miliónov USD. Rozsiahle škody očakáva banka v dôsledku rastúcej teploty morí a silných búrok aj v oblasti rybolovu.
Problém ešte prehĺbi zhoršenie humanitárnej situácie, povedal Nyong. „Ak nastúpi takýto (extrémny) El Niňo, dôjde k masovej migrácii,“ uviedol. Poukázal najmä na očakávané výrazné zvýšenie ceny kukurice, ktorá je základnou potravinou vo viacerých krajinách, kde sa predpokladá nástup „super“ El Niňa. Podľa Nyonga by sa cena kukurice mohla zvýšiť na dvojnásobok súčasnej hodnoty. AfDB uviedla, že najväčším problémom budú čeliť Sudán, Južný Sudán, Kongo, Somálsko, Mali, Burundi a Nigéria.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Meteorológovia varujú, že klimatický fenomén El Niňo, ktorý v Afrike spôsobuje prudké zmeny počasia, ako sú rozsiahle suchá či, naopak, mohutné búrky a záplavy, sa môže v prípade pokračujúceho otepľovania Tichého oceánu zmeniť na jeden z najsilnejších v histórii meraní. Okrem ohrozenia dodávok potravín a pitnej vody môže mimoriadne silný El Niňo spôsobiť v dotknutých afrických krajinách problémy aj bankovému sektoru a verejným financiám. Prírodnými katastrofami poškodená infraštruktúra totiž chudobnejším ekonomikám skomplikuje splácanie úverov.
„Tento fenomén môže ťažko zasiahnutým krajinám zredukovať hrubý domáci produkt (HDP) v priemere o jeden až dva percentuálne body. To predstavuje od desať miliárd do 20 miliárd USD,“ povedal v rozhovore pre Reuters Anthony Nyong, riaditeľ AfDB pre klimatickú zmenu.
Zatiaľ posledný odhad AfDB z mája tohto roka predpovedal Afrike v tomto roku ekonomický rast o 4,2 % a v roku 2027 mierne zrýchlenie na 4,4 %. Podmienkou na dosiahnutie predpokladaného rastu však je, že konflikt na Blízkom východe sa postupne upokojí. Tento odhad ale nepočítal s neskôr predpovedaným nástupom fenoménu El Niňo mimoriadneho rozsahu, ktorý meteorológovia označili ako „super“ El Niňo. Navyše, africké štáty sa dostávajú do klimaticko-finančnej pasce, keď v dôsledku škôd spôsobených zmenou klímy im klesá objem financií a musia obmedzovať výdavky na zdravotníctvo, vzdelanie a infraštruktúru.
Podľa AfDB farmárom v Afrike hrozia výpadky v príjmoch na úrovni zhruba 330 miliónov USD. Rozsiahle škody očakáva banka v dôsledku rastúcej teploty morí a silných búrok aj v oblasti rybolovu.
Problém ešte prehĺbi zhoršenie humanitárnej situácie, povedal Nyong. „Ak nastúpi takýto (extrémny) El Niňo, dôjde k masovej migrácii,“ uviedol. Poukázal najmä na očakávané výrazné zvýšenie ceny kukurice, ktorá je základnou potravinou vo viacerých krajinách, kde sa predpokladá nástup „super“ El Niňa. Podľa Nyonga by sa cena kukurice mohla zvýšiť na dvojnásobok súčasnej hodnoty. AfDB uviedla, že najväčším problémom budú čeliť Sudán, Južný Sudán, Kongo, Somálsko, Mali, Burundi a Nigéria.
(1 EUR = 1,1377 USD)