Experti: Blackout v Španielsku a Portugalsku spôsobilo viacero príčin
V prípade Španielska a Portugalska sa 28. apríla na desať hodín zastavili vlaky, priemyselná výroba, mestské služby, prerušilo sa internetové aj telefónne pripojenie.
Autor TASR
Madrid 20. marca (TASR) - Minuloročný rozsiahly výpadok elektriny v Španielsku a Portugalsku bol spôsobený „kombináciou viacerých negatívnych faktorov“, uvádza sa v záverečnej správe expertného panelu, ktorú zverejnili v piatok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Blackout vlani 28. apríla napoludnie vyvolal otázky, či je správne, aby bolo Španielsko tak výrazne závislé od obnoviteľných zdrojov energie a postupne vyraďovalo jadrovú energiu. Ľavicová vláda a niektorí experti odmietli tvrdenia, že toto smerovanie vystavuje energetickú sieť riziku výpadkov prúdu.
Správu si objednalo združenie prevádzkovateľov elektrických sietí ENTSO-E. Ako kľúčový faktor uvádza neschopnosť elektrickej sústavy na Iberskom polostrove riadiť prepätie, nebol to však podľa nej jediný faktor blackoutu.
„Neexistuje iba jedna príčina. Bola to dokonalá kombinácia viacerých negatívnych faktorov, ktoré prispeli k výpadku,“ povedal prezident združenia ENTSO-E Damian Cortinas počas prezentácie správy 49 európskych expertov.
Prepätie nastáva, keď je v sieti príliš vysoké elektrické napätie, ktoré preťažuje zariadenia v dôsledku nadmernej dodávky prúdu, po údere blesku alebo pre nedostatočné ochranné zariadenia či ich zlyhanie.
V prípade Španielska a Portugalska sa 28. apríla na desať hodín zastavili vlaky, priemyselná výroba, mestské služby, prerušilo sa internetové aj telefónne pripojenie. Nakrátko to zasiahlo aj juhozápad Francúzska.
Podľa Cortinasa to bol „najväčší a najzávažnejší výpadok prúdu, aký sme kedy v európskej elektrickej sústave zažili za viac ako 20 rokov“.
Podľa správy systém nedokázal identifikovať hroziace riziko, aj keď napätie dosiahlo kritickú hodnotu. Séria výkyvov v napätí viedla k rozsiahlemu odpojeniu od zdrojov výroby energie v Španielsku, najmä v systémoch založených na konvertoroch v oblasti obnoviteľných zdrojov. V prevádzke sa ukázali ako nepružné a nedokázali sa prispôsobiť náhlemu zvýšeniu napätia.
