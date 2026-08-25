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Experti EÚ chcú v Číne pokročiť v rokovaniach s cieľom znížiť deficit
Vyšetrovanie prichádza po tom, ako správa OECD zo začiatku tohto roka zistila, že čínske štátne dotácie pre spoločnosti boli až osemkrát vyššie ako dotácie poskytované ostatnými členmi OECD.
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - Delegácia predstaviteľov Európskej komisie (EK) v najbližších dňoch navštívi Čínu. Cieľom je pokročiť v obchodných rokovaniach v dobe, keď sa EÚ snaží znížiť rekordný obchodný deficit s Pekingom vo výške jednej miliardy eur denne. Na utorňajšiu správu portálu Euronews upozornil spravodajca TASR.
Euronews pripomenul, že Peking a Brusel sa dostali do sporu po tom, ako Čína zakázala svojim spoločnostiam spolupracovať s EK v jej antitrustových vyšetrovaniach. Eurokomisia od technických rokovaní v Číne očakáva zabezpečenie „hmatateľných“ výsledkov do októbra tohto roka, keď by do Číny mal vycestovať eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Rozhovory, ktoré EK a čínska strana začali v júni, keď sa Šefčovič v Bruseli stretol so svojím čínskym rezortným partnerom Wangom Wen-tchaom a ktoré formálne otvorili rokovania medzi EÚ a Čínou, sa v posledných týždňoch vyostrili po tom, ako Čína zakázala domácim spoločnostiam poskytovať Bruselu informácie v rámci vyšetrovaní podľa nariadenia EÚ o zahraničných subvenciách. Ide o pravidlá zamerané na predchádzanie nekalým subvenciám zo zahraničia.
V júni sa EÚ a Čína dohodli na vytvorení spoločného monitorovacieho mechanizmu na výmenu údajov a sledovanie obchodných tokov „s cieľom zlepšiť transparentnosť, posilniť vzájomnú dôveru a riadiť obchodné trenice“.
„Žiadna organizácia ani jednotlivec nesmie vykonávať ani pomáhať pri vykonávaní takýchto nekalých extrateritoriálnych jurisdikčných opatrení,“ cituje Euronews vyhlásenie čínskeho ministerstva spravodlivosti z 19. augusta. Momentálne prebieha vyšetrovanie EÚ voči čínskemu gigantu v oblasti elektronického obchodu JD.com po jeho ponuke odkúpiť nemeckého predajcu elektroniky Ceconomy za 2,5 miliardy eur.
Vyšetrovanie prichádza po tom, ako správa OECD zo začiatku tohto roka zistila, že čínske štátne dotácie pre spoločnosti boli až osemkrát vyššie ako dotácie poskytované ostatnými členmi OECD.
EÚ čelí nárastu lacného čínskeho dovozu, čo vyvíja rastúci tlak na európsky priemysel.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam na expertnej úrovni EK nezastavila vyšetrovania toho, čo považuje za nekalé obchodné praktiky pochádzajúce z Číny, a počas leta otvorila niekoľko ďalších antidumpingových prípadov.
Čína obviňuje EÚ z uzatvárania svojho trhu pre čínske spoločnosti prostredníctvom nových nariadení, zatiaľ čo členské štáty EÚ sa snažia o lepší prístup na čínsky trh pre európske podniky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Euronews pripomenul, že Peking a Brusel sa dostali do sporu po tom, ako Čína zakázala svojim spoločnostiam spolupracovať s EK v jej antitrustových vyšetrovaniach. Eurokomisia od technických rokovaní v Číne očakáva zabezpečenie „hmatateľných“ výsledkov do októbra tohto roka, keď by do Číny mal vycestovať eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Rozhovory, ktoré EK a čínska strana začali v júni, keď sa Šefčovič v Bruseli stretol so svojím čínskym rezortným partnerom Wangom Wen-tchaom a ktoré formálne otvorili rokovania medzi EÚ a Čínou, sa v posledných týždňoch vyostrili po tom, ako Čína zakázala domácim spoločnostiam poskytovať Bruselu informácie v rámci vyšetrovaní podľa nariadenia EÚ o zahraničných subvenciách. Ide o pravidlá zamerané na predchádzanie nekalým subvenciám zo zahraničia.
V júni sa EÚ a Čína dohodli na vytvorení spoločného monitorovacieho mechanizmu na výmenu údajov a sledovanie obchodných tokov „s cieľom zlepšiť transparentnosť, posilniť vzájomnú dôveru a riadiť obchodné trenice“.
„Žiadna organizácia ani jednotlivec nesmie vykonávať ani pomáhať pri vykonávaní takýchto nekalých extrateritoriálnych jurisdikčných opatrení,“ cituje Euronews vyhlásenie čínskeho ministerstva spravodlivosti z 19. augusta. Momentálne prebieha vyšetrovanie EÚ voči čínskemu gigantu v oblasti elektronického obchodu JD.com po jeho ponuke odkúpiť nemeckého predajcu elektroniky Ceconomy za 2,5 miliardy eur.
Vyšetrovanie prichádza po tom, ako správa OECD zo začiatku tohto roka zistila, že čínske štátne dotácie pre spoločnosti boli až osemkrát vyššie ako dotácie poskytované ostatnými členmi OECD.
EÚ čelí nárastu lacného čínskeho dovozu, čo vyvíja rastúci tlak na európsky priemysel.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam na expertnej úrovni EK nezastavila vyšetrovania toho, čo považuje za nekalé obchodné praktiky pochádzajúce z Číny, a počas leta otvorila niekoľko ďalších antidumpingových prípadov.
Čína obviňuje EÚ z uzatvárania svojho trhu pre čínske spoločnosti prostredníctvom nových nariadení, zatiaľ čo členské štáty EÚ sa snažia o lepší prístup na čínsky trh pre európske podniky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)