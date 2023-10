Experti: Firmy sú pripravené napĺňať ambície vlády pri obnove budov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Nová vláda by mala udržať ambície na obnovu budov. Zhodli sa na tom experti v diskusii, ktorú v piatok organizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Firmy sú podľa nich už nastavené na dekarbonizačný model a sú pripravené tieto ambície napĺňať, potrebujú však od vlády jasné ubezpečenie, že takéto smerovanie bude platiť aj naďalej. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.



"Minulá vláda dohodla isté priority prerozdelenia prostriedkov z plánu obnovy ako aj nového programového obdobia eurofondov, kde má obnova budov jasne definované alokácie. Okrem toho bude nová vláda rozhodovať aj o doplňujúcich finančných prostriedkoch napríklad zo sociálno-klimatického fondu, čo predstavuje dodatočné zdroje na posilnenie programov a ich pokračovanie," uviedla Nikodemová. Pripomenula, že z plánu obnovy je alokovaných 2,7 miliardy eur a z eurofondov 0,7 miliardy na sektor budov.



Experti z platformy BPB vidia v obnove budov celospoločenské benefity. Obnova budov podľa nich pomáha riešiť energetickú chudobu, zdravé životného prostredie, ale tiež šetrí verejné financie či znižuje účty za energie pre domácnosti. "Navyše je to tiež ekonomická príležitosť, ktorá generuje podľa prepočtov platformy viac ako 1,6 miliardy eur HDP, príspevok 400 miliónov eur pre verejné financie v podobe daňových príjmov a znížených sociálnych výdavkov a pracuje v ňom približne 45.000 osôb," uviedla ďalej Nikodemová.



V BPB nevidia ako riešenie dotovanie koncovej ceny energií. "Krátkodobo by tým vláda pomohla, ale dlhodobo tým iba stabilizujeme vysokú spotrebu," vysvetlila Nikodemová s tým, že potenciál úspor v sektore budov je enormný. Už pri čiastkovej obnove budov, ako napríklad pri zateplení, možno usporiť 30 % energie. Pri hĺbkovej obnove budov je úspora energie na úrovni 60 až 80 %.



"Potrebujeme dôslednú pasportizáciu budov a poznanie faktov o ich využiteľnosti a spotrebe. Až potom vieme realizovať opatrenia na naplnenie cieľa zrýchlenia tempa obnovy všetkých verejných budov na tri percentá ročne presne podľa záväzku smernice o energetickej efektívnosti," uviedla ďalej Nikodemová. Ako však dodala, stále sa nedarí pri obnove verejných budov prekročiť jedno percento ročne. Pri príprave projektov a čerpaní eurofondov by mohla podľa BPB pomôcť technická podpora či prilákanie financovania z komerčného sektora.