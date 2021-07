Experti: Messengerové aplikácie sú populárne, vedia to aj útočníci

Bratislava 17. júla (TASR) – Messengerové aplikácie svojou popularitou medzi používateľmi vlani predstihli aj sociálne siete, a to o 20 %. Vedia to však aj kyberútočníci, ktorí svoje aktivity presmerovali aj do tejto sféry online priestoru. Upozornili na to experti z kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.



Za rok 2020 mala globálna používateľská základňa messengerových aplikácií celkovo 2,7 miliardy ľudí a do roku 2023 očakávajú odborníci ďalší nárast na 3,1 miliardy, čo je takmer 40 % svetovej populácie. Anonymizované údaje spoločnosti však ukázali, že tieto aplikácie sú medzi phishingovými útočníkmi najobľúbenejšie.



Najväčší podiel odhalených škodlivých odkazov medzi decembrom 2020 a májom 2021 bol podľa dát spoločnosti odoslaný cez WhatsApp (89,6 %), s veľkým odstupom nasledovali Telegram (5,6 %) a Viber (4,7 %). "Medzi krajiny, ktoré zaznamenali najväčší počet phishingových útokov, patrili Rusko (46 %), Brazília (15 %) a India (sedem percent). Celosvetovo bolo zaznamenaných 480 detekcií denne," vyčíslili experti.



Hlavná analytička webového obsahu spoločnosti Tatyana Ščerbakova si útoky cez messengerové aplikácie vysvetľuje čiastočne tým, že sú široko populárne medzi používateľmi. "Niekedy môže byť ťažké určiť, či ide o útok phishingom, pretože rozdiel môže byť iba jedno písmenko či symbol alebo iba drobná chyba," okomentovala s tým, že spoľahlivým nástrojom ochrany pred takýmito útokmi je ostražitosť.



Experti teda radia hľadať preklepy alebo iné neštandardné symboly v odkazoch, ktoré dostanú používatelia cez messengerové aplikácie. "Bežnou praxou je 'reťazová schéma', keď podvodník požiada používateľa, aby zdieľal škodlivý odkaz so svojimi kontaktmi. Tieto správy potom vyzerajú legitímne pre ostatných používateľov, pretože sú od osoby, ktorú poznajú. Dávajte si na to pozor a nezdieľajte so svojimi kontaktmi žiadne podozrivé odkazy," apelujú tiež experti. Pozor by si mali dať aj tí na druhej strane, treba dbať na opatrnosť i v prípade, ak používateľovi príde správa od jedného z najlepších priateľov, môže ísť o napadnutie účtu. V neposlednom rade odporúčajú odborníci nezabúdať na bezpečnostné riešenie.