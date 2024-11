Experti: Nemecko musí prepracovať pravidlá dlhu

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecko musí reformovať prísne pravidlá, ktoré obmedzujú pôžičky, aby podporilo výdavky v kľúčových oblastiach. Inak hrozí najväčšej európskej ekonomike stagnácia. Uviedla to v stredu vplyvná skupina expertov. TASR správu prevzala z AFP.



Vládna rada ekonomických expertov je tiež ďalším orgánom, ktorý znížil svoju prognózu pre nemeckú ekonomiku. Teraz očakáva, že jej výkon tento rok klesne o 0,1 % namiesto mierneho rastu v predchádzajúcej predikcii.



Tretia najväčšia svetová ekonomika bojuje s protivetrom, od spomalenia výroby až po slabý dopyt po jej kľúčovom exporte a už druhý rok po sebe jej výkon klesne.



"Podľa medzinárodných štandardov Nemecko ekonomicky výrazne zaostáva," uviedla päťčlenná rada vo svojej výročnej správe a zdôraznila, že krajinu stále viac brzdia "štrukturálne problémy".



Nezávislá skupina ekonómov, ktorá radí vláde, skonštatovala tiež, že roky nedostatočného investovania do kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra, vzdelávanie a obrana, sú ústredným prvkom problémov Nemecka.



Komentáre expertov odrážajú časté sťažnosti v Nemecku: od zlého stavu železníc až po zanedbaný stav ozbrojených síl a pokles nemeckých škôl v medzinárodných rebríčkoch. Verejné výdavky na posilnenie budúcich vyhliadok nemeckej ekonomiky boli roky príliš nízke, najmä v porovnaní so zvyškom Európy, uviedli odborníci.



Vyzvali preto na reformu tzv. dlhovej brzdy, ktorá je zakotvená v ústave krajiny a bráni štátu požičiavať si viac ako 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP) na pokrytie štrukturálneho deficitu.



Tieto prísne pravidlá boli stredobodom sporu o rozpočte, ktorý viedol minulý týždeň ku kolapsu koaličnej vlády kancelára Olafa Scholza. Medzi propodnikateľskými slobodnými demokratmi, zúrivými obhajcami dlhovej brzdy a Scholzovou stranou SPD a Zelenými boli ostré rozdiely v otázke uvoľnenia dlhových pravidiel.



Rada expertov navrhla zmiernenie pravidiel, ktoré by štátu umožnili požičať si až 0,5 % HDP, ak verejný dlh zostane pod úrovňou 90 % HDP. Ak dlh klesne pod 60 % HDP, výška nových pôžičiek by mohla vzrásť až na 1 % HDP.



Súčasné pravidlá sú zamerané na to, aby zabránili zaťaženiu budúcich generácií vysokými dlhmi, ale v konečnom dôsledku môžu byť "zaťažené nedostatočnými výdavkami zameranými na budúcnosť", varoval člen rady Achim Truger. "Dlhová brzda nezabezpečuje správnu prioritu výdavkov do budúcnosti," dodal.