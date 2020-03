Experti počítajú s rekordnou stratou počtu pracovných miest v USA

Washington 20. marca (TASR) - Škody, ktoré spôsobí nový koronavírus na trhu práce v USA, môžu byť bezprecedentné. Podľa ekonómov počet nových ľudí bez práce prelomí všetky doterajšie rekordy.



Ministerstvo práce by malo na budúci štvrtok (26. 3.) zverejniť správu o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Ekonómovia predpokladajú, že číslo zatieni dokonca počty zaznamenané počas najhorších období poslednej finančnej krízy alebo počas recesie začiatkom 80. rokov minulého storočia.



Bank of America predpovedá, že počet žiadostí o podporu vyskočí na 3 milióny. Očakáva sa, že čísla budú mimoriadne zlé. Podľa niektorých mediálnych správ Trumpova administratíva dokonca požiadala štátnych predstaviteľov, aby odložili zverejnenie presných čísel.



Miera nezamestnanosti sa zrejme nezvýši až na 24,9 %, kam sa dostala počas Veľkej hospodárskej krízy (Great Depression), ale môže vzrásť najvyššie za takmer 40 rokov. To je niečo, čo bolo ešte vo februári nepredstaviteľné, keďže trh práce bol dlhodobo v skvelej kondícii a nezamestnanosť sa pohybovala na 50-ročných minimách.



Straty pracovných miest sa podľa expertov nebudú počítať v tisícoch alebo státisícoch, ale v miliónoch. A aj keď nie je jasné, či celkový počet, ktorý spôsobí táto recesia, bude rekordný, je pravdepodobné, že aprílový pokles počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstvo výrazne prekoná akýkoľvek mesiac v histórii USA.



Na porovnanie najhorším mesiacom z tohto pohľadu bol počas minulej finančnej krízy marec 2009, keď sa počet pracovných miest znížil o 800.000. Niektorí ekonómovia predpovedajú, že len v apríli to bude minimálne päťnásobok. Prognózy sa však pohybujú v širokom pásme od 500.000 po 5 miliónov.