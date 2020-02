Experti počítajú so spomalením tempa rastu ekonomiky USA v 1. kvartáli

New York 10. februára (TASR) - Obavy z epidémie koronavírusu výrazne zhoršili vyhliadky rastu ekonomiky USA v 1. kvartáli. Niektorí experti tvrdia, že akciový trh neberie riziko rovnako vážne ako dlhopisový trh.



Experti, medzi ktorými uskutočnila prieskum CNBC, aktuálne v priemere počítajú v 1. kvartáli so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 1,2 %. To by bolo takmer o 1 percentuálny bod menej v porovnaní s posledným štvrťrokom vlaňajška.



Ekonómovia však predpovedajú oživenie v 2. kvartáli a zrýchlenie tempa expanzie na 2 %. Závisieť to však bude od toho, či sa podarí epidémiu zvládnuť v Číne rovnako ako v ostatných krajinách.



Prognózy sa pohybovali od 0,4 % (UBS) po 2 % (Action Economics). Dôvodom zníženia predpovedí je predovšetkým zhoršenie vyhliadok čínskej ekonomiky a zastavenie produkcie lietadiel Boeing 737 Max. Napríklad Deutsche Bank skresala prognózu rastu o 0,3 % pre koronavírus a o 0,4 % pre Boeing. Väčšina zo stratenej produkcie sa podľa banky však opäť získa naspäť vďaka oživeniu nasledujúcom polroku.











12 lom mac