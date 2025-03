Experti: Poistenie kybernetických rizík vo svete rastie, SR zaostáva

Bratislava 12. marca (TASR) - Útok na slovenský kataster nehnuteľností pripomenul, aké vážne následky môžu mať kybernetické útoky. Hackeri pravidelne cielia na firmy, nemocnice, banky aj infraštruktúru. Jedným zo spôsobov, ako minimalizovať súvisiace škody, je poistenie kybernetických rizík. Vo svete sa tento segment poisťovníctva rozvíja rýchlo, Slovensko však zaostáva, upozornili v aktuálnom analytickom komentári experti dohľadu nad poisťovníctvom Národnej banky Slovenska (NBS).



"Kým globálny trh sa za posledných päť rokov strojnásobil a do roku 2027 môže dosiahnuť hodnotu 29 miliárd dolárov (26,6 miliardy eur), u nás ostáva poistenie kybernetických rizík len okrajovou záležitosťou," konštatovali. NBS uskutočnila v rokoch 2022, 2023 a na prelome rokov 2024 a 2025 prieskum zameraný na oblasť kybernetických rizík, vrátane ich poistenia. Vyplynulo z neho, že v súčasnosti má toto poistenie na slovenskom trhu len slabé zastúpenie.



"Predmetné poistenie rôznych typov a rozsahu poskytuje na našom trhu len obmedzený počet poisťovní a pobočiek poisťovní z iného členského štátu, pričom v niektorých prípadoch došlo k pozastaveniu ponuky produktov poistnej ochrany voči kybernetickým rizikám z dôvodov slabého záujmu zo strany klientov o tento produkt," priblížili odborníci. Napriek tomu však poisťovne, nad ktorými NBS vykonáva dohľad, vykázali mierne nárasty poistných zmlúv obsahujúcich krytie tohto rizika.



Poisťovne a pobočky poisťovní pôsobiace na Slovensku a v EÚ ponúkajú poistné krytie kybernetických rizík vo forme samostatných produktov aj pripoistení. "Slovenské poisťovne pri tvorbe týchto produktov pritom vo veľkej miere využili skúsenosti svojich zahraničných materských spoločností, alebo tento produkt outsourcujú. Možnosti poisteného krytia sú pomerne široké a jednotlivé poisťovacie subjekty v EÚ i na Slovensku sa v tejto oblasti zameriavajú na rozličných klientov, ktorými môžu byť právnické i fyzické osoby," zhodnotili experti centrálnej banky.



Poistenie kybernetických rizík ponúkané fyzickým osobám je zväčša vo forme pripoistenia k iným produktom, napríklad poisteniu domácnosti, či pripoistenia k platobným kartám pri on-line nakupovaní. Patria k nemu asistenčné služby zahrňujúce pomoc IT špecialistov, právnu pomoc pri odcudzení identity, kyberšikane alebo vytlačenie nepravdivých informácií poškodzujúcich dobré meno klienta z popredných miest vyhľadávačov.



Poistenie kybernetických rizík určené pre právnické osoby má zväčša kombinovaný charakter poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám a majetkového poistenia. "Krytými rizikami môžu byť napríklad straty v dôsledku prerušenia prevádzky, vydieranie pri ramsomwerových útokoch a zablokovaní prístupu do systémov, únik dát vrátane dôverných a citlivých informácií či osobných údajov a s tým súvisiace pokuty, náklady na obnovu dát, náklady na IT špecialistov, na zabezpečenie, či PR špecialistov a ďalšie," priblížili odborníci.



Z prieskumu NBS tiež vyplynulo, že len malý počet slovenských poisťovní vykonal posúdenie svojich existujúcich produktových portfólií z pohľadu skrytého krytia kybernetických rizík. Pritom najmä pre poisťovne so širokým kmeňom rôzne starých majetkových a zodpovednostných zmlúv by takéto posúdenie bolo prínosné z pohľadu riadenia rizík, upozornili experti centrálnej banky.



Trh s poistením kybernetických rizík predstavuje celosvetovo stále pomerne malé percento z celkového trhu s neživotným poistením, zaznamenáva však veľmi rýchle tempo rastu. Štúdie zaistných domov Munich Re a Swiss Re ukazujú, že za uplynulých päť rokov sa tento trh takmer strojnásobil. Jeho geografické rozloženie je však nerovnomerné. Dve tretiny tohto typu poistného sú upísané na americkom kontinente, menej ako jedna tretina v oblasti Európy a Afriky.



(1 EUR = 1,0912 USD)