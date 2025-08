Experti predpokladajú, že cena zlata porastie aj v 2. polroku

Mníchov 3. augusta (TASR) - Cena zlata sa v uplynulých mesiacoch výrazne zvýšila a obchodníci a finanční analytici počítajú s tým, že tento rast bude pokračovať aj v druhej polovici roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Svetová rada pre zlato (WGC) vo svojom aktuálnom výhľad očakáva, že ceny budú ďalej stúpať, aj keď miernejším tempom. Zlato tak zdraželo, že dopyt zo strany klenotníckeho priemyslu klesol. Celosvetová spotreba výrobcov šperkov sa v 2. kvartáli znížila na 356 ton zo 435 ton v prvých troch mesiacoch 2025.



Zdražovanie zlata podporujú predovšetkým nákupy centrálnych bánk. Cena zlata už prekročila 3300 USD (2893,72 eura) za uncu (31,1 gramu). To je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2022.



Experti Goldman Sachs predpovedajú, že do polovice roka 2026 by sa mohla dostať na 4000 USD. Ako hlavný dôvod uvádzajú nákupy zo strany centrálnych bánk, predovšetkým čínskej PBOC. Štáty sa týmto spôsobom snažia znížiť svoju závislosť od amerického dolára.



„Pokiaľ centrálne banky budú pokračovať vo zvyšovaní zlatých rezerv, ceny budú ďalej rásť,“ uviedol šéf obchodovania s drahými kovmi nemeckej krajinskej banky BayernLB Michael Eubel.



„Centrálne banky v posledných rokoch nakupujú ročne okolo 1000 ton zlata,“ upozornil hovorca mníchovskej firmy, ktoré obchoduje so zlatom, Pro Aurum Benjamin Summa. „Významný podiel na tom má zrejme Čína.“



Čína podľa údajov WGC od roku 2000 zvýšila svoje zlaté rezervy takmer šesťnásobne, z 395 ton na 2292 ton na konci 1. kvartálu 2025. To ju radí na siedme miesto vo svete. Mnohí experti však predpokladajú, že skutočné zlaté rezervy Pekingu sú oveľa vyššie.



„Odhadujem, že Čína získala prostredníctvom sekundárnych trhov prinajmenšom ďalších 500 ton,“ uviedol Eubel. Dodal, že Čína je zároveň najväčším producentom zlata na svete a „len veľmi malú časť tejto produkcie vyváža“.



Čína však nie je zďaleka jedinou krajinou, ktorá nakupuje zlato, medzi ďalšie patria napríklad India, Spojené arabské emiráty a Katar.



„Tieto štáty sa snažia znížiť svoju závislosť od amerického dolára, a preto sa čoraz viac obracajú na fyzické zlato,“ uviedol Summa.



Tento rok však najaktívnejším kupcom nie je Čína, ale Poľsko, ktoré podľa WGC v roku 2025 doteraz nakúpilo viac ako 48 ton, čím sa dostalo na čelo rebríčka. Po mnoho rokov bolo najväčším oficiálnym kupcom zlata Rusko, ale podľa oficiálnych údajov od roku 2020 svoje nákupy obmedzilo.



(1 EUR = 1,1404 USD)