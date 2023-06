Experti predpovedajú nemeckej ekonomike ťažké časy

Berlín 25. júna (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz verí, že recesia, do ktorej sa v 1. štvrťroku prepadla najväčšia európska ekonomika, nepotrvá dlho. Ale poprední odborníci sú menej optimistickí a predpovedajú Nemecku ťažké časy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Potom, ako sa Nemecko na začiatku roka prepadlo do recesie, sa zdá, že skončí tento rok v červených číslach a ocitne sa na konci rebríčka, pokiaľ ide o hospodársky rast v rámci eurozóny.



Vláda v Berlíne ako jediná stále predpovedá zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku, zatiaľ čo hlavné ekonomické inštitúty a Medzinárodný menový fond (MMF) očakávajú jeho pokles o 0,2 až 0,4 %.



Vysoká inflácia, bolestivý rast úrokových sadzieb, pomalé oživenie na kľúčovom exportnom trhu v Číne a vysoké náklady na energiu, to všetko zaťažuje ekonomickú aktivitu v Nemecku. Niektorí analytici varujú, že táto bolesť môže byť viac ako dočasná.



"Aktuálne vidíme, že krajina čelí rastúcemu množstvu výziev," povedal Siegfried Russwurm, šéf vplyvnej priemyselnej lobby BDI, podľa ktorého čoraz viac firiem pracuje na presune časti svojich aktivít z Nemecka.



V novinách sa znova začína písať o Nemecku ako o "chorom" článku Európy a návrate do obdobia pred rokom 2000, keď sa krajina snažila konkurovať na medzinárodných trhoch a čelila vysokej miere nezamestnanosti.



Scholz, ktorý sa stal kancelárom koncom roka 2021, radšej poukazuje na iné faktory. Podľa neho masívne výdavky na inštaláciu nových veterných turbín, výrobu elektrických vozidiel, ekologickejšiu produkcie ocele alebo výrobu tepelných čerpadiel vytvoria pozitívny ekonomický cyklus.



No niektorí odborníci sú skeptickí a pripomínajú, že prechod bude v prvom rade znamenať, že miliardy eur sa minú na nahradenie existujúcich technológií na fosílne palivá obnoviteľnými. V krátkodobom horizonte to nepovedie k ďalšiemu ekonomickému rastu, varuje Russwurm.



"Odmenu za túto investíciu získame až v ďalekej budúcnosti, keď sa nám efektívne podarí znížiť emisie skleníkových plynov," povedal tento týždeň nemeckým médiám Timo Wollmershäuser z inštitútu Ifo.



Nemecko čaká v najbližších rokoch relatívne pomalý rast pod úrovňou 1 %, predpovedajú hlavné ekonomické inštitúty krajiny.



Hospodársky rast brzdia tiež štrukturálne problémy, ako sú byrokracia, nízka úroveň digitalizácie a starnutie obyvateľstva, ktoré by mohlo viesť k nedostatku pracovnej sily.



Vzhľadom na to, že ekonomika je silne závislá od výroby, zdá sa, že Nemecko bude trpieť vysokými nákladmi na energiu, ktoré stúpli v dôsledku vojny na Ukrajine, hoci už klesli zo svojich vlaňajších vrcholov.



Rusko bolo dlho hlavným zdrojom plynu pre Nemecko a dodávalo obrovské objemy za relatívne nízke ceny najväčším priemyselným skupinám v krajine.



"Náklady na energie, nedostatok pracovnej sily, byrokracia, výroba v Nemecku už nie je atraktívna," zhrnula svoje obavy na podujatí BDI Ingeborg Neumannová, šéfka nemeckého združenia textilného priemyslu.