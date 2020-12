Experti prichádzajú s vlastným plánom obnovy v oblasti digitalizácie

Bratislava 8. decembra (TASR) – Experti zo zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem prichádzajú s vlastným prepracovaným plánom obnovy a odolnosti v oblasti digitalizácie. Informovala o tom IT Asociácia Slovenska (ITAS).



"Tento dokument by mal slúžiť ako odborné odporúčanie od ľudí z praxe pre slovenský plán obnovy, preto sú jeho súčasťou nielen detailné analýzy a expertízy, ale aj konkrétne ukážky riešení problémov, s ktorými sa firmy naozaj stretávajú," vysvetlil prezident ITAS-u Emil Fitoš. Ako dodal, autori dokument zaslali aj vládnym predstaviteľom či členom ekonomického krízového štábu.



"Chceme dať politikom, kompetentným úradníkom, verejnosti, ale aj médiám najavo, že táto téma nesmie byť odsunutá na vedľajšiu koľaj," poznamenal Fitoš s tým, že ak sa jej Slovensko nezačne venovať s plnou vážnosťou, hrozí, že na reformy ostane málo času alebo ich štát nerozbehne vôbec.



Odborníci sa v dokumente zamerali na rozpracovanie reforiem a investícií do digitálnej transformácie verejnej správy, konektivity, digitalizácie a transformácie slovenských podnikov, na inovácie produktov a služieb a podporu inovatívnych firiem, zvyšovanie digitálnych zručností a ekologizáciu digitálneho sektora.



Ako spresnil prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ITAS Mário Lelovský, digitálna transformácia rôznych odvetví ekonomiky a spoločnosti sa pri súčasnej úrovni digitálnych zručností pracovníkov v priemysle, učiteľov a študentov môže ukázať ako neriešiteľný problém. "Digitálne zručnosti sú totiž nutnou podmienkou rozvoja a modernizácie krajiny," dodal.



Ako poznamenal Fitoš, prísť s kvalitným návrhom slovenského plánu obnovy, ktorý si SR dokáže obhájiť aj pred Európskou komisiou, je spoločným cieľom. "Nikto nechce, aby sme ho stále dostávali späť na prepracovanie," skonštatoval.



Odborníci kritizujú, že napriek tomu, že podľa európskych štatistík podporuje Slovensko svoje firmy menej ako iné krajiny EÚ, sa v aktuálnom znení slovenskej verzie plánu obnovy s podporou firiem nepočíta. Podľa nich by sa tak ešte viac mohlo prehĺbiť nevýhodné postavenie slovenských podnikov v európskom konkurenčnom prostredí. Tieto faktory by štát nemal ignorovať, keďže v slovenskom priemysle pracuje viac ako 30 % zamestnancov. "Napriek tomu produktivita práce na jedného zamestnanca u nás predstavuje len 50 % priemeru eurozóny a vo svetovom rebríčku konkurencieschopnosti priemyslu sme až na 53. mieste a na chvoste EÚ," uzavreli experti.