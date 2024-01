Experti prognózujú na rok 2024 rast svetovej ekonomiky o 2,6 %

Mníchov 23. januára (TASR) - Svetové hospodárstvo v tomto roku pravdepodobne porastie o 2,6 %. Informoval o tom v utorok nemecký inštitút Ifo na základe výsledkov prieskumu, v rámci ktorého spolu so Švajčiarskym inštitútom hospodárskej politiky (IWP) v decembri oslovil 1431 ekonomických expertov zo 124 krajín sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ekonómova sú pomerne pesimistickí, pokiaľ ide o eurozónu, pričom najmä Nemecko vnímajú ako "problémové dieťa", uviedol inštitút Ifo. Oslovení ekonómovia v priemere očakávajú rast o 3,1 % vo východnej Ázii, o 4,7 % v juhovýchodnej Ázii, o 1,8 % v Severnej Amerike a o 1,1 % v západnej Európe.



Nemecku predpovedajú odborníci po minuloročnej recesii v roku 2024 rast o 0,6 %. To znamená, že "Nemecko stále zaostáva za ostatnými krajinami", uviedol Klaus Gründler, zástupca riaditeľa centra Ifo pre verejné financie a politickú ekonómiu. Vo východnej a južnej Európe sa počíta s rastom o 2,3 %, resp. 2,4 %.



Globálny rast by sa mal v strednodobom horizonte zrýchľovať. Odborníci očakávajú v roku 2025 posilnenie výkonu svetovej ekonomiky o 2,9 % a v roku 2027 o 3,3 %. V strednodobom až dlhodobom horizonte sa očakáva zrýchlenie tempa rastu aj v Nemecku, hoci na pomerne nízke úrovne 1,2 % v roku 2025 a 1,5 % v roku 2027, uzavrel inštitút Ifo.