Experti varujú pred phishingovými e-mailami, ďalšej sieti unikli dáta

Bratislava 12. apríla (TASR) - Experti varujú pred podozrivými phishingovými e-mailami a odporúčajú radšej ich dvakrát prečítať, než užívatelia zareagujú. Radia tak v nadväznosti na to, že ďalšej sociálnej sieti - LinkedIn - unikli dáta. Odborníci na kyberbezpečnosť z firmy Aliter Technologies radia okamžite zmeniť užívateľské heslo do tejto sociálnej siete.



Podľa najnovších informácií expertov sa v databáze uniknutých údajov nachádzajú profilové ID, korešpondujúce URL adresy, celé mená, e-mailové adresy, telefónne čísla či odkazy na profily sociálnych sietí dotknutých používateľov.



"Masívny únik dát, ktorého súčasťou sú aj viaceré slovenské účty, môže byť využitý na rôzne hekerské útoky ako napríklad phishing či spam," upozornil odborník Vladimír Palečka. Spresnil, že ako dôkaz, že ide o relevantnú databázu, ponúkol heker na trhu vzorku obsahujúcu dva milióny užívateľských dát za zhruba dva americké doláre (USD). "Heker pritom tvrdí, že vlastní nielen 500-miliónovú databázu, ale aj ďalšie archívy obsahujúce desiatky miliónov záznamov. Keďže ide o významné percento z celkovej používateľskej základne tejto sociálnej siete, odporúčame neriskovať a v prvom rade si zmeniť užívateľské heslo, a to pokiaľ možno, okamžite," zdôraznil Palečka.



Podľa neho tiež treba dávať pozor pri reagovaní na podozrivé e-maily. "Phishingové e-maily sú dnes veľmi sofistikované, vedia relatívne dobre po slovensky, snažia sa napodobniť rôzne existujúce inštitúcie a vylákať tak od užívateľa peniaze alebo prístupové údaje," pripomenul.



Palečka zopakoval, že vo všeobecnosti platí pri správaní sa v online priestore vždy to isté - treba dávať pozor na to, čo v e-mailovej komunikácii užívateľ otvára, na ktoré odkazy kliká a či je odosielateľ e-mailu skutočný, alebo sa zaň vydáva útočník. Hneď po zmene hesla k sociálnej sieti Palečka radí aktivovať dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá dokáže ochrániť účet aj v prípade úniku dát. "No a na záver, dajte si pozor na podozrivé správy na LinkedIn a žiadosti o pripojenie, a to najmä od cudzincov. Radím na ne radšej nereagovať," ukončil Palečka.