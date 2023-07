Experti varujú pred problémami s novelou zákona o dani z príjmov

Bratislava 11. júla (TASR) - Novela zákona o dani z príjmov má znížiť zdaňovanie kryptomien, podielových fondov a zamestnaneckých akcií. Napriek predpokladaným pozitívnym vplyvom zákona varuje právnická kancelária Highgate Law & Tax pred potenciálnymi problémami s jeho uplatnením, ktoré by pre daňovníkov mohli priniesť zvýšené výdavky na konzultantov.



"Rozchádzanie daní a účtovníctva má z dlhodobého hľadiska negatívny dosah na kvalitu a transparentnosť účtovníctiev spoločností a zvyšuje to ich náklady na účtovných a daňových poradcov. Takýto náklad firmy na poradcu je v ekonomickej teórii neefektívnym nákladom - nesúvisí priamo s podnikaním firmy," uviedol daňový a finančný advokát Peter Varga.



Najväčšími prednesenými problémami sú nejasnosti v zdaňovaní predaja akcií darovaných firmou zamestnancom či živnostníkom a nedostatočná definícia rozsahu dane na kryptomeny. Podľa expertov novela zákona nezodpovedá štandardnom kvality právnych noriem v oblasti verejného práva pre nedostatok komunikácie medzi jej tvorcami. Upozorňujú aj na rozpor medzi prijatými zmenami v oblasti investičných fondov a právom Európskej únie.



Napriek týmto problémom však Varga vyzdvihol možné pozitívne vplyvy na slovenský trh. Znížené zdanenie kryptomien podľa neho zmenšuje počet slovenských firiem odchádzajúcich do daňových rajov a daňových únikov. Za pozitívne považuje aj umožnenie zakladania malých investičných fondov bez zdanenia.