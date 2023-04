Experti z Promocodius hovoria o využívaní promo kupónov

Bratislava 11. apríla (OTS) - Na to, ako sa mení model využívania promo kupónov a správanie nakupujúcich počas sezónnych výpredajov a mimo nich, sa podrobne zamerali experti z promocodius.com Počas bežného roka sa ľudia zvyčajne rozhodnú nakupovať spotrebný tovar na základe svojich bežných potrieb, v prípade opotrebovania šatstva, drogérie, alebo potreby kúpy hračiek či školských potrieb pre deti. Tieto nákupy zákazník vykoná či má, alebo nemá dostupný promo kupón, ale tento promo kupón a extra zľava podporí jeho výber v špecifickom obchode, kde kupón môže použiť.Ale ak promo kupón nemá a danú vec, napríklad nové tenisky potrebuje, kúpi ju aj bez promo kódu. Podľa štatistík, sa kúpa veľkých a draých položiek, ako sú spotrebiče do domácnosti, nábytok alebo elektronika plánuje dopredu a tieto položky sa častejšie nakupujú počas sezónnych výpredajov, kedy môžu zákazníci značne ušetriť — a to s použitím promo kupónu.Veľké sezónne výpredaje pre ľudí jednoducho znamenajú možnosť výrazne ušetriť. V tomto prípade, ak sa zákazník rozhodne kúpiť nejakú vec, napríklad novú sadu hrnocv, nebude sa rozhodovať o tom, akú značku kúpi, ale ktorý obchod na ňu ponúkne čo najväčiu zľavu.Podľa tvrdení projektovej manažérky Promocodius, Alisy Sklyarovej, až 55 % nakupujúcich využíva na plánové nákupy veľkých a drahých položiek práve dni výpredajov. Až 20 % objednávok je vytvorených počas Black Friday výpredajov, a okolo 15 % počas novoročných výpredajov. Vtedy sa nákupná sila zákazníkov zvýši oproti bežným mesiacom o 50-60 %. Pre zákazníkov sú aktraktívne rôzne promo kupóny a to napríklad:- 2+1 zadarmo,- atraktívne zľavy do výšky 50 % a viac,- cashback,- doručenie domov zadarmo,- zľava na ďalší nákup,- záruka na tovar zadarmo. Promocodius je online platforma, ktorá ponúka aktuálne kupóny, akcie a zľavy pre tisíce známych a obľúbených predajcov. Platforma bola založená v roku 2016. Pôsobí v Ukrajine, Českej republike, Poľsku, Slovensku, Rumunsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Španielsku, Mexiku, USA a Turecku.