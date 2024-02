Experti začali s obhliadkami v rámci projektu na modulárne reaktory

Bratislava 14. februára (TASR) - Po získaní grantu od vlády USA začala skupina amerických expertov zo spoločnosti Sargent & Lundy s úvodnými obhliadkami lokalít jednotlivých závodov, ktoré patria pod Slovenské elektrárne (SE). Ide o úvodnú fázu terénneho prieskumu lokalít pre štúdiu realizovateľnosti výstavby malých modulárnych reaktorov (SMR). V stredu o tom na svojej webovej stránke informovali Slovenské elektrárne.



"Hoci máme pred sebou ešte uvádzanie štvrtého mochovského reaktora do prevádzky, Slovenské elektrárne musia už teraz pri plánovaní myslieť za horizont roka 2030, pretože výstavba a licencovanie nových energetických zdrojov je proces dlhodobý a veľmi zložitý," uviedli SE.



Spracovanie štúdie má niekoľko etáp. Najprv je potrebné zadefinovať kritériá na vyradenie lokality z výberu pre akékoľvek vážne obmedzenie, ako je napríklad nevhodnosť geologického podložia alebo okolia. Potom nasleduje prieskum vhodných lokalít a výber tých najvhodnejších. Pri tretej fáze sa posudzujú najvhodnejšie technológie SMR pre každú vybranú lokalitu. Na záver sa spracováva plán licencovania a analýza kapitálových nákladov jednotlivých alternatív.



Štúdia realizovateľnosti má byť ukončená do roku 2025. Úvodný projekt SMR a proces licencovania má trvať v rozmedzí rokov 2026 - 2029. Obstarávanie hlavných komponentov má trvať tri roky a do roku 2035 očakávajú elektrárne vykonávací projekt, výstavbu a uvádzanie do prevádzky.



"Odborníci predpovedajú, že z dlhodobého pohľadu bude rásť naša spotreba elektriny. Jedným z možných nízkouhlíkových a stabilných zdrojov na nasýtenie hladu po energii je výstavba malých modulárnych reaktorov," dodali elektrárne.