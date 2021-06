Expertka: Domáci cestovný ruch bude v tejto sezóne kľúčový

Bratislava 26. júna (TASR) – I keď je pandémia ochorenia COVID-19 v tomto čase už na ústupe, pre ekonomiku bude napriek tomu v tejto turistickej sezóne kľúčový domáci cestovný ruch. Návrat k cestovaniu na úroveň spred pandémie bude pozvoľný a dá sa očakávať najskôr koncom tohto roka. Na podujatí Ako oživiť slovenskú ekonomiku prostredníctvom domáceho cestovného ruchu to povedala riaditeľka pre oblasť cestovného ruchu spoločnosti London and Partners Tracy Halliwellová.



„Domáci cestovný ruch bude kľúčový pre všetkých. Ešte nejaký čas potrvá, kým sa medzinárodné cestovanie znova otvorí. Každopádne, aj vtedy budú ľudia váhať predtým, ako nastúpia do lietadla, hoci sa letecké spoločnosti budú snažiť prilákať cestujúcich,“ povedala Halliwellová. Cestovanie a cestovný ruch si podľa nej musia opäť získať dôveru verejnosti.



V Londýne podľa nej počas pandémie stavili, okrem iného, aj na online podujatia. Záujemcom ponúkali virtuálne prehliadky, kurzy varenia so špičkovými šéfkuchármi či online tanečné kurzy. „Virtuálne médiá sa stali súčasťou a prioritou našej siete,“ uviedla expertka.



Halliwellová očakáva i pozvoľný rast záujmu o biznis podujatia, kongresy a udalosti s väčším počtom ľudí. „Menšie porady pre päť až desať ľudí, kde sa hovorí o konkrétnych veciach, zostanú online. Myslím si však, že ľudia sa chcú stretávať. Inovatívne diskusie, keď sú ľudia spolu v miestnosti a je chémia medzi nimi, to je niečo, čo bude chýbať,“ uviedla. V Londýne podľa nej evidujú veľa dopytov a už aj rezervácií na takéto podujatia v závere roka.



Na Slovensku sa cestovný ruch vlani tiež výrazne prepadol. Napríklad návštevnosť niektorých atrakcií v hlavnom meste poklesla aj o viac ako dve tretiny. Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Radúz Dula pripomenul, že vláda podporila cestovný ruch v dvoch etapách sumou takmer už 100 miliónov eur a ďalšie žiadosti ešte vyhodnocuje. Ďalšiu pomoc na nájomné mohli získať podniky v cestovnom ruchu prostredníctvom ministerstva hospodárstva.



Rezort dopravy inicioval aj diskusie o možnom znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) pre cestovný ruch zo súčasných 20 na desať percent. Argumentuje aj tým, že DPH pre cestovný ruch počas pandémie znížili napríklad i vo Veľkej Británii, Bulharsku, Nemecku, Česku, Rakúsku či Nemecku.