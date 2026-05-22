Expertka: V investovaní do bytov rozhodujú najmä mesačné náklady
Pri novostavbách developeri väčšinou oficiálne ceny neznižujú. Investori však vedia získať benefity ako parkovacie miesto, pivnicu či kuchyňu za zvýhodnenú cenu.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Pri investovaní do bytov rozhodujú najmä celkové mesačné náklady a energetická náročnosť. Realitný trh prechádza zmenami, kupujúci sú opatrnejší a nehnuteľnosti sa predávajú dlhšie. Napriek tomu investovanie do bytov stále dáva zmysel, no je potrebné dôsledne sledovať reálny výnos a likviditu, upozornila realitná expertka a majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partners Karin Zápalová.
„Dnes neodporúčam kúpiť akýkoľvek byt a čakať, že automaticky porastie na hodnote. Treba sledovať reálny výnos, likviditu nehnuteľnosti a dopyt po prenájmoch v konkrétnej lokalite,“ uviedla realitná odborníčka.
Výnos z prenájmu má zásadné regionálne rozdiely. „V Bratislave pri dvojizbových bytoch považujem za realistický čistý výnos po odpočítaní energií a fondu opráv približne tri až štyri percentá ročne. V regionálnych mestách to môže byť štyri až päť percent,“ zhodnotila Zápalová.
Byty v menších mestách nemusia byť napriek vyššiemu výnosu výhodnejšie. Treba rátať s nižším dopytom po nájmoch, pomalším rastom cien a vyšším rizikom výpadku nájomníkov. To môže investíciu predražiť. Naopak, Bratislava ponúka stabilitu. O prenájmy je dlhodobo záujem a byty sa jednoduchšie predávajú aj v časoch, keď trh spomalí. Významnú úlohu zohráva aj infraštruktúra, pracovné príležitosti či rozvoj nových mestských štvrtí.
„Novostavby dosahujú vyššie nájmy a vyžadujú menej investícií do opráv, no ich vysoké obstarávacie ceny znižujú celkový výnos. Z pohľadu čistého výnosu často lepšie vychádzajú staršie zrekonštruované byty,“ priblížila expertka. Práve staršie byty v dobrých lokalitách podľa nej môžu byť veľmi rozumná investícia. Dôležitý bude technický stav, výška fondu opráv či plánované rekonštrukcie.
Na rozdiel od minulosti kupujúci majú priestor vyjednávať. „Najväčší priestor na rokovanie o cene býva pri dlhšie nepredaných bytoch alebo pri nehnuteľnostiach, kde predávajúci potrebuje predať rýchlo,“ vysvetlila Zápalová. Pri starších bytoch v Bratislave sa podľa nej darí znížiť cenu približne o 5 až 10 %, najmä ak sa byt nepredá počas prvého mesiaca od zverejnenia inzerátu.
Pri novostavbách developeri väčšinou oficiálne ceny neznižujú. Investori však vedia získať benefity ako parkovacie miesto, pivnicu či kuchyňu za zvýhodnenú cenu. Kupujúci sa menej ako v minulosti obávajú toho, že ak sa nerozhodnú a nekúpia nehnuteľnosť rýchlo, jej cena stúpne. Viac premýšľajú, porovnávajú a nechcú robiť unáhlené rozhodnutia.
Rizikovejšími sa podľa odborníkov stávajú byty v lokalitách bez občianskej vybavenosti, s horšou dopravnou dostupnosťou alebo v bytových domoch pred nákladnými rekonštrukciami. Luxusné investičné byty môžu priniesť zaujímavý výnos, no okruh potenciálnych nájomníkov či kupujúcich je výrazne menší. Opatrnosť si vyžadujú aj projekty vznikajúce vo veľkom množstve naraz. Ak sa v jednej lokalite objaví priveľa podobných investičných bytov, môže to časom vytvoriť tlak na ceny prenájmov.
Aj napriek opatrnejšiemu trhu odborníci nepochybujú, že nehnuteľnosti zostávajú jednou z najstabilnejších foriem investovania. Viac než kedykoľvek predtým rozhodujú detaily. Dôležitá je lokalita, typ bytu, energetická efektivita, kvalita projektu aj reálna schopnosť nehnuteľnosť prenajať alebo neskôr predať.
„Byty v dobrých lokalitách budú mať hodnotu vždy. Dnes však viac než emócie rozhodujú čísla a schopnosť investora pozerať sa na nehnuteľnosť realisticky,“ dodala Zápalová.
