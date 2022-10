Expertná komisia navrhla opatrenia na pomoc s vysokými cenami plynu

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecká expertná komisia pre plyn a teplo, ktorá má za úlohu načrtnúť plány zmiernenia dosahu vysokých cien plynu na spotrebiteľov, sa v pondelok ráno dohodla na súbore opatrení. Podľa nemeckej agentúry zhruba po 35 hodinách "úspešne" ukončila svoje rokovanie na zatvorenými dverami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Návrh opatrení, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters, preferoval v tomto roku jednorazovú platbu pre domácnosti a firmy vo výške jednomesačného účtu za plyn. Od marca alebo apríla 2023 by potom mala začať fungovať cenová brzda.



"Komisia vypracovala celý rad odporúčaní pre spolkovú vládu a jednohlasne ho schválila," uviedlo v pondelok ráno spolkové ministerstvo hospodárstva.



Komisia naďalej pracuje na separátnej schéme pomoci pre veľkých spotrebiteľov z priemyslu.



V druhej fáze by štát mohol dotovať 60 % až 80 % predpokladanej spotreby plynu, pričom za zvyšok by spotrebitelia museli zaplatiť trhové ceny, aby sa podporilo šetrenie energiami.



V prípade schválenia by sa táto schéma financovala z balíka pomoci v objeme 200 miliárd eur, ktorá vláda kancelára Olafa Scholza ohlásila v septembri.



Podľa expertov je výhodou jednorazového príspevku to, že spotrebiteľom bezprostredne pomôže. Jeho nevýhodou je, že nepodporuje šetrenie, aj keď je podľa odhadov je potrebné znížiť spotrebu plynu približne o 20 %, aby sa Nemecko vyhlo problémom s jeho nedostatkom.